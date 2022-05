Жителите на Русија што утрово сакаа да го гледаат преносот од големата парада во Москва по повод 9 Мај – Денот на победата над фашизмот, беа изненадени кога на ТВ водичите на паметните телевизори наместо очекуваните содржини, насекаде беше испишана антивоена порака.

„На вашите раце има крв на илјадници Украинци и нивните стотици убиени деца. Телевизиите и властите лажат. Не на војната“ беше пораката на руски, пренесува Би-би-си.

Сменети биле содржините за најголемите канали, вклучувајќи ги Прв канал, Росија 1 и НТВ-Плус.

This morning the online Russian TV schedule page was hacked

The name of every programme was changed to “On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war” pic.twitter.com/P2uCNz8cqa

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 9, 2022