Гувернерот Прицкер ја оспорува заканата на Трамп за испраќање војници во Чикаго

Гувернерот Џ.Б. Прицкер од Илиноис има порака до претседателот Трамп: Држете ја војската подалеку од Чикаго, пренесува Њујорк Тајмс.

Прицкер, демократ, стоеше покрај реката Чикаго во понеделник попладне, придружуван од градоначалникот Брендон Џонсон од Чикаго, пастори, бизнис лидери и организатори на заедницата, за да се спротивстави на непромислената изјава на Трамп дека ќе ја испрати војската во градот, како што направи во Лос Анџелес и Вашингтон.

„Повикувањето на војската во американски град за да ги нападне нашите улици и населби и да ги наруши животите на обичните луѓе е извонредна акција и треба да бара извонредно оправдување“, рече Прицкер.

„Погледнете околу себе токму сега“, рече тој, покажувајќи кон пешаците што шетаа по популарната речна патека во градот и возовите „L“ што татнеа во близина. „Дали ова изгледа како вонредна состојба?“

Прицкер додаде дека осум од 10-те држави со највисоки стапки на убиства се предводени од републиканци.

Одговарајќи на неговите забелешки, Абигејл Џексон, портпаролка на Белата куќа, напиша во е-пошта: „Ако овие демократи поминат половина помалку време справувајќи се со криминалот во нивните градови отколку што одат на вести на кабелска телевизија за да се жалат на претседателот Трамп, нивните жители би биле многу побезбедни.“

Трамп рече дека планира да ги таргетира Чикаго и Њујорк за неговата следна федерална акција против криминалот, нарекувајќи го Чикаго „хаос“ и сугерирајќи дека е подготвен да користи активни војници на градските улици.

„Ќе го средиме тоа“, рече Трамп, додавајќи: „Мислам дека Чикаго ќе биде нашиот следен, а потоа ќе помогнеме со Њујорк.“

Алармот на градските службеници можеше да се види во реткиот собир на избрани службеници покрај Прицкер.

На говорницата, градоначалникот Џонсон го забележа напредокот на Чикаго во намалувањето на криминалот, велејќи дека Чикаго не се рангира меѓу 25-те најопасни градови во земјата.

Неизвесно е дали Трамп навистина ќе преземе конкретни чекори за испраќање трупи на Националната гарда во Чикаго. Кога го стори тоа во Лос Анџелес во јуни, тој ретко ги користеше федералните овластувања како одговор на судирите околу имиграциската репресија во градот. Специфична одредба во Наслов 10 од Кодексот за вооружени служби на САД дозволува федерално распоредување на силите на Националната гарда ако „постои бунт или опасност од бунт против авторитетот на Владата на Соединетите Американски Држави“.

Трамп би можел да ја активира Националната гарда во Чикаго користејќи механизам сличен на оној што го користеше во Лос Анџелес, кој беше потврден во судовите.

Но, Чикаго не е во средината на никакви граѓански немири или протести. Насилниот криминал се зголеми за време на пандемијата, но оттогаш драстично се намали. Убиствата се намалени за 50 проценти од 2021 година, а во последната година, криминалот се намали во речиси секоја главна категорија што ја следи Полициската управа на Чикаго.

Во Илиноис, силите на Националната гарда на државата никогаш не биле федерализирани за одговор во државата, освен по барање на гувернерот. Во повеќето ситуации, гувернерите го контролираат распоредувањето на трупите на Националната гарда во нивните држави.

Трамп би можел да испрати повеќе федерални службеници за спроведување на законот во Чикаго од ФБИ, Администрацијата за борба против дрога или други агенции.

Тој би можел да го повика и Законот за бунт за да распореди активен воен персонал за цивилно спроведување на законот, но не е јасно какво оправдување би можел да понуди за таков екстремен потег. Законот му дава на претседателот овластување да испраќа воени сили во државите за да ги смири широко распространетите јавни немири и да ги поддржи цивилните агенции за спроведување на законот.

Во Илиноис, Националната гарда беше активирана од гувернерот за време на пандемијата, кога се случија протести, немири и грабежи во Чикаго и други градови. Војниците на Националната гарда им помогнаа на службениците за спроведување на законот да ги спречат немирите и да го заштитат имотот.

Чикаго е посебна опсесија и цел на Трамп, кој често ги навредува градоначалниците од Демократската партија и сугерира дека градот е преполн со криминал и опасен.

Неговата закана да ја испрати американската војска на улиците беше дочекана со потсмев од многу жители на Чикаго, кои одговорија на социјалните мрежи со видеа од градот во доцнолетниот раскош, со луѓе кои шетаат по улиците во центарот на градот, гледаат бејзбол на Вригли Филд и возат велосипеди и играат одбојка на брегот на езерото.