Гувернерот на САД освои 1,4 милиони долари играјќи блекџек во Лас Вегас

Американски гувернер минатата година заработил 1,4 милиони долари од коцкање, покажува копија од неговата неодамнешна даночна пријава. Џ.Б. Прицкер, кој е гувернер на Илиноис, наводно ја добил сумата играјќи блекџек во казино во Лас Вегас додека бил на одмор со сопругата и пријателите, пренесува Би-Би-Си.

Демократот, кој е во два мандата, веќе има нето вредност од 3,9 милијарди долари, според Форбс, и е наследник на богатството на хотелот Хајат. Портпаролот на кампањата изјави за Си-Би-Ес, американскиот медиумски партнер на Би-Би-Си, дека Прицкер планирал да ги донира парите во добротворни цели, но не одговорил кога го прашале зошто веќе не го сторил тоа.

Зборувајќи на прес-конференција во четврток, Прицкер ја опиша победата и себеси како „невероятно среќни“. „Искрено, мора да имате среќа за да завршите напред, да одите во казино каде било“, додаде тој.

Тој претходно основал добротворна организација „Чикаго покер предизвик“, за која вели дека „собрала милиони долари“ за Музејот на холокаустот и образовниот центар на Илиноис. Прицкер и неговата сопруга, Мери Кетрин, пријавиле вкупен приход од 10,6 милиони долари (7,8 милиони фунти) во 2024 година, главно од дивиденди и капитални добивки. Се подразбира дека платиле 1,6 милиони долари даноци на оданочлив приход од 5,87 милиони долари.

Тој ги опиша своите добивки од „Градот на гревот“ како „нето бројка“ во текот на целото негово патување. Одби да каже која била неговата добитна рака, според CBS „Секој што играл карти во казино знае дека често играте предолго и губите што и да сте добиле“, рече Прицкер. „Имав среќа што морав да заминам пред да се случи тоа“.

Гувернерот се појави како еден од најсилните критичари на американскиот претседател Доналд Трамп во последно време, судирајќи се со претседателот околу федералното распоредување на национални трупи во Чикаго – дејствија што тој ги нарече „авторитарни“.

Трамп повика на затворање на службеникот од Илиноис, обвинувајќи го него и градоначалникот на Чикаго, Брендон Џонсон, дека не направиле доволно за да ја обезбедат безбедноста на федералните службеници за имиграција кои спроведуваат рации во Чикаго.

Прицкер има намера да се кандидира за трет мандат во гувернерската резиденција во 2026 година, се дознава, и ги оттргна прашањата за каква било амбиција надвор од неговата сегашна позиција.