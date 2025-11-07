Швајцарската трговска компанија со стоки „Гунвор“ се повлекува од понудата за купување на имотите на руската енергетска компанија „Лукоил“ по американските обвинувања дека е „марионета на Кремљ“, соопштија од компанијата, а пренесува „Ројтерс“. Ова се случува откако Министерството за финансии на САД ја нарече „марионета на Кремљ“ и даде до знаење дека Вашингтон се противи на договорот.

Овој потег го поништува она што ќе беше најголемото купување на „Гунвор“ и ја истакнува работата на Вашингтон да користи санкции, за да ја изолира Русија и да ги ограничи приходите кои таа ги користи за водење на војната во Украина.

Министерството за финансии на САД во објава на Х наведе дека претседателот Доналд Трамп „бил јасен дека војната мора веднаш да заврши. Сè додека (рускиот претседател Владимир) Путин продолжува со бесмислените убиства, марионетата на Кремљ, „Гунвор“, никогаш нема да добие лиценца да работи и профитира“.

Сет Пиетрас, директор за корпоративни односи во Gunvor, изјави дека изјавата на Министерството за финансии е „фундаментално погрешна и неточна“ и дека компанијата „ја поздравува можноста ова недоразбирање јасно да се коригира“.

„Во меѓувреме, „Гунвор“ ја повлекува својата понуда за меѓународните имоти на Лукоил,“ додаде Пиетрас.

Министерството за финансии на САД минатиот месец воведе санкции за „Лукоил“ за да ги намали приходите на Русија што се користат за водење на војната.

Компанијата, со седиште во Москва, е под притисок да ги продаде своите странски имоти до 21 ноември, рок што го постави Министерството за финансии на САД за компаниите да ги прекинат деловните трансакции со Лукоил.

„Со оглед на тесниот временски рок, ова може да доведе до значителен попуст во процесот на продажба, како и потешкотии при враќањето на средствата во земјата,“ велат аналитичарите од брокерската куќа PSB во Москва.