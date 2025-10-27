Групацијата ЕИБ одобри 9,2 милијарди евра ново финансирање за иновации во домувањето, енергетската безбедност и здравствената заштита на децата

Управните одбори на Европската инвестициска банка (ЕИБ) и Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) одобрија вкупно 9,2 милијарди евра ново финансирање за проширување на иновациите во секторот за домување, зајакнување на енергетската безбедност и поддршка на здравствените и водоводните системи низ цела Европа.

Управниот одбор на ЕИБ одобри прва иницијатива од ваков тип, HousingTechEU, вредна 400 милиони евра, за поддршка на компаниите со среден капитал и големите компании на пазарот на домување во ЕУ, со цел забрзување на индустриските, технолошките и градежните иновации. Ова ново финансирање ќе помогне во развојот на нови градежни материјали, машини и инженерство за подобрување на квалитетот и намалување на трошоците за домување, а воедно ќе ги поттикне европските иновации и конкурентност.

Оваа нова иницијатива го поддржува Акцискиот план за достапно и одржливо домување на Групацијата ЕИБ, кој има за цел да го зголеми финансирањето за достапно и одржливо домување низ цела Европа на повеќе од 4 милијарди евра во 2025 година.

„Квалитетната здравствена заштита и пристапот до подобри домови се столбови на социјалната инфраструктура што го поткрепува европскиот начин на живот“, рече претседателката на Групацијата ЕИБ, Надја Калвињо. „Револуционерната иницијатива за иновации во домувањето, усвоена оваа недела, покажува дека Европа им служи на своите граѓани“.

Одборите на Групацијата ЕИБ го отворија патот за вкупно 13 операции во рамките на TechEU со фокус на зелените и дигиталните домени во Европа. Како пресвртница за здравствениот сектор, ЕИФ одобри инвестиција во првиот фонд за ризичен капитал во Европа фокусиран на педијатрија. Оваа пионерска иницијатива има за цел да ги трансформира најсовремените истражувања од детските болници и академските институции во револуционерни терапии, решавајќи ги најважните неисполнети потреби во здравствената заштита на децата.

TechEU е најголемата програма за финансирање на ЕУ досега во поддршка на иновациите и технолошкото лидерство за привлекување таленти, капитал и инвестиции во Европа. Првиот бран на TechEU го поддржа Планот за чиста индустрија, а вториот се фокусира на иновации во домувањето и градежништвото.

ЕИБ, исто така, одобри финансирање за нов проект за достапни домови во Германија, нова болница во Холандија, енергија од ветер во Германија и Португалија, водоводна инфраструктура во Италија и Литванија и одржлив транспорт во Полска.

Надвор од ЕУ, Одборот на ЕИФ одобри нова трансакција насочена кон отклучување повеќе од 200 милиони евра финансирање за мали и средни претпријатија во Украина, иницијатива наменета да обезбеди витална поддршка за локалните бизниси и да стимулира економска отпорност. Одборот на ЕИБ одобри ново финансирање за развој на приватниот сектор во Африка и поддршка за проекти за вода во Бразил, болници и енергетски мрежи во Србија и геотермална енергија во Исланд.

Одборот на ЕИБ го одржа и својот годишен семинар со речиси 100 регистрирани учесници од граѓански организации за да разговараат за кредитните активности во Украина и соработката со други мултилатерални банки за развој, меѓу другите теми. Обраќањето на претседателката Калвињо до претставниците на граѓанското општество може да се најде тука.