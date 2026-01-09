ГРОК, алатката за вештачка интелигенција на Илон Маск, ја исклучи својата функција за креирање слики за огромното мнозинство корисници по широкото негодување околу нејзината употреба за креирање сексуално експлицитни и насилни слики, пренесува Гардијан.

Овој потег доаѓа откако Маск беше заканет со казни, регулаторни мерки и извештаи за можна забрана на Икс во Велика Британија. Алатката се користеше за манипулирање со слики од жени за да се соблече нивната облека и да се стават во сексуализирани пози. Функцијата за тоа е исклучена, освен за претплатниците што плаќаат.

Објавувајќи на Икс, мрежата на социјалните медиуми на Маск, ГРОК рече: „Генерирањето и уредувањето слики во моментов се ограничени на претплатниците што плаќаат“.

Ова значи дека огромното мнозинство корисници на платформата не можат да креираат слики користејќи го Грок, а оние што ги имаат, ги имаат своите целосни податоци и информации за кредитната картичка зачувани од Икс, па затоа можат да се идентификуваат ако функцијата е злоупотребена.

Истражувањето откриено од Гардијан откри дека се користела за креирање порнографски видеа од жени без нивна согласност, како и слики од жени што се застрелани и убиени.

Маск се соочува со закана од регулаторни мерки од целиот свет откако Грок беше користен за креирање неконсензуални сексуални слики.

Кир Стармер, премиерот на Велика Британија, во средата се закани дека ќе преземе остри мерки против компанијата за социјални медиуми.

Тој побара Икс „да добие контрола“ врз поплавата од фотографии од делумно облечени жени и деца креирани од вештачка интелигенција на платформата, опишувајќи ја содржината како „срамна“ и „одвратна“.

Стармер рече дека регулаторот за комуникации Ofcom „има наша целосна поддршка да преземе мерки во врска со ова“. Тој додаде: „Тоа е незаконско. Нема да го толерираме. Побарав сите опции да бидат на маса. Тоа е одвратно. Икс треба да се смири и да го сними овој материјал. Ќе преземеме мерки во врска со ова бидејќи едноставно не е толерантно“.

Илјадници сексуализирани слики од жени се создадени без нивна согласност во текот на изминатите две недели, откако функцијата за креирање слики од Грок беше ажурирана на крајот на декември. Маск се соочи со постојани јавни повици за отстранување или ограничување на функцијата, но досега апликацијата за социјални медиуми не презеде никакви мерки.