Грета Тунберг е уапсена на протестот на Палестинската акција откако изрази поддршка за забранетата група. 22-годишната шведска активистка држеше знак на кој пишуваше „Ги поддржувам затворениците на Палестинската акција. Се спротивставувам на геноцидот“ на демонстрациите во центарот на Лондон во вторникот, пренесува Телеграф.

Таа беше приведена пред зградата на осигурувањето Аспен на улицата Фенчерч. Снимката од инцидентот ја прикажува г-ѓа Тунберг, облечена во црна јакна и капа, како седи со прекрстени нозе на подот пред да ѝ се приближат неколку полицајци од Сити на Лондон.

„Ќе ти го симнам ова“, се слушна како вели еден полицаец додека го отстранува рачно изработениот знак на г-ѓа Тунберг, отпечатен на задната страна од палестинското знаме. „Ќе станеш ли?“ продолжи полицаецот, на што таа ја затресе главата.

Портпаролот на полицијата на Сити на Лондон изјави за Телеграф: „Околу 7 часот наутро, чекани и црвена боја беа употребени за оштетување на зграда на улицата Фенчерч. „Маж и жена се уапсени под сомнение за кривично дело штета. Тие се залепија во близина, а специјализираните полицајци работат на нивно ослободување и приведување во полиција.

„Малку подоцна, на местото на настанот се појави и 22-годишна жена. Таа е уапсена за прикажување предмет (во овој случај плакат) во поддршка на забранета организација (во овој случај Палестинска акција) спротивно на член 13 од Законот за тероризам од 2000 година.“ Палестинска акција стана забранета терористичка организација во јули, а оние кои изразуваат поддршка за групата се соочуваат со максимална казна од шест месеци затвор доколку бидат осудени.

На протестот во Лондон, наводно, двајца активисти користеле пренаменети противпожарни апарати за да ја покријат предната страна на зградата Аспен со црвена боја. Демонстрантите рекоа дека ја нападнале компанијата поради нејзините врски со Elbit Systems UK, израелската фирма за одбрана, и дека протестот бил спроведен во солидарност со „затворениците за штрајкувачите со глад на Палестина“.

Осум демонстранти низ Велика Британија, наводно припадници на Палестинска акција, учествуваа во штрајкот со глад додека се соочуваа со обвиненија поврзани со наводни провали или кривична штета.

Тројца од осумте лица кои учествуваа во штрајковите престанаа, додека се вели дека четворица сè уште учествуваат. Осмиот член на групата сега е опишан од поддржувачите како повремено одбивач на храна поради основна здравствена состојба.

Протестот, кој започна во ноември, доведе до тоа некои од активистите да бидат сместени во болница.

Тунберг објави изјава на Инстаграм претходно оваа недела изразувајќи поддршка за демонстрантите.

„Од државата зависи да интервенира и да стави крај на ова со исполнување на овие разумни барања што го отвораат патот за слобода на сите оние кои избираат да ги искористат своите права обидувајќи се да спречат геноцид, нешто што британската држава не успеа сама да го направи“, рече таа.

„Мобилизирајте се и ескалирајте за да се осигурате дека владата не може да ги игнорира нивните барања и, најважно, продолжете да одговарате на нивните повици за затворање на Елбит. Ослободете ја Палестина!“