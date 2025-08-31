нед, 31 август, 2025

Грета Тунберг ќе плови кон Газа со нова хуманитарна помош

Флотилата што тргнува денеска од Барселона ќе пристигне во Газа кон средината на септември

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Грета Тунберг, фотографија од 9 септември 2022 г., Стокхолм, Шведска | Фото: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0, Викимедија комонс

Шведската активистка за климатски промени Грета Тунберг ќе биде дел од флотилата која денеска ќе тргне од Барселона со нова хуманитарна помош за Газа. Бродовите, пренесува Гардијан, ќе тргнат од шпанскиот пристанишен град за да отворат хуманитарен коридор и да го прекинат тековниот геноцид врз палестинскиот народ, соопшти Глобалната флотила Сумуд.

Тие не кажаа колку бродови ќе отпловат или точното време на заминување. Се очекува флотилата да пристигне во крајбрежната енклава разорена од војната кон средината на септември.

„Ова ќе биде најголемата мисија на солидарност во историјата, со повеќе луѓе и повеќе бродови отколку сите претходни обиди заедно“, изјави бразилскиот активист Тијаго Авила пред новинарите во Барселона минатата недела.

Организаторите велат дека се очекува десетици други бродови да ги напуштат туниските и другите медитерански пристаништа на 4 септември.

Активистите, исто така, ќе организираат истовремени демонстрации и други протести во 44 земји во солидарност со палестинскиот народ, напиша Тунберг на Инстаграм, која е дел од управниот одбор на флотилата.

Освен Тунберг, флотилата ќе вклучува активисти од неколку земји, европски пратеници и јавни личности како што е поранешната градоначалничка на Барселона, Ада Колау.

„Разбираме дека ова е легална мисија според меѓународното право“, изјави минатата недела во Лисабон за новинарите левичарската португалска пратеничка Маријана Мортагва, која ќе се придружи на мисијата.

Израел веќе блокираше два обида на активисти да достават помош со брод во Газа, во јуни и јули. Во јуни, 12 активисти на едрилицата „Мадлин“ беа пресретнати од израелските сили на 185 километри западно од Газа. Патниците, меѓу кои и Тунберг, беа приведени и на крајот протерани. Во јули, 21 активист од 10 земји беа пресретнати додека се обидуваа да се приближат кон Газа со друг брод, „Хандала“.

