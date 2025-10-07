Грета Тунберг и активистите протерани од Израел пречекани со овации во Атина

Шведската активистка Грета Тунберг пристигна во Грција каде беше пречекана со овации, откако таа и стотици други активисти заробени од Израел на отворено море беа депортирани по обидот да донесат помош во Газа.

Израел соопшти дека во понеделникот протера 171 активист, вклучувајќи ја и Тунберг, со што вкупниот број на депортирани лица досега достигна 341, од 479 лица што ги приведе кога ја зазеде флотилата обидувајќи се да ја пробие поморската блокада на Газа.

Грчкото Министерство за надворешни работи соопшти дека 161 од активистите пристигнале со лет во Атина во понеделник, вклучувајќи ја и 22-годишната Тунберг. Меѓу нив имало 27 Грци, како и граѓани на речиси 20 други земји.

„Да бидам многу јасна. Се случува геноцид“, изјави Тунберг пред толпата на аеродромот во Атина, осврнувајќи се на израелската воена акција во Газа.

„Нашите меѓународни системи ги предаваат Палестинците. Тие не се во можност дури ни да спречат најлошите воени злосторства“, рече таа. „Она што сакавме да го направиме со Глобалната флотила Сумуд беше да се засилиме кога нашите влади не успеаја да ја исполнат својата законска обврска.“

Активистите се обидоа да стигнат до Газа со десетици бродови за да донесат хуманитарна помош и да го привлечат вниманието кон тешката положба на Газа, каде што повеќето од 2,2 милиони жители се протерани од своите домови, а Обединетите нации велат дека гладот ​​е широко распространет.

Израел, кој ги отфрла обвинувањата дека врши геноцид во Газа и вели дека извештаите за глад таму се претерани, ја отфрли флотилата како публицитет во корист на Хамас. Претходно ја притвори Тунберг на море во сличен обид да ја пробие блокадата во јуни.

Претходно, швајцарските и шпанските активисти од флотилата изјавија дека биле подложени на нехумани услови за време на нивното притворање од страна на израелските сили.

Министерството за надворешни работи на Израел издаде соопштение, придружено со фотографии од Тунберг на аеродромот, во кое се вели дека сите законски права на учесниците се почитувани и дека единственото насилство вклучувало активист кој каснал медицинска сестра во израелскиот затвор Кециот.

Меѓу деветте членови на флотилата кои пристигнаа дома во Швајцарија, некои наведуваат дека немале доволно сон, вода и храна, како и дека некои биле тепани, клоцани и заклучени во кафез, соопшти групата што ги претставува.

Портпарол на израелското Министерство за надворешни работи ги отфрли обвинувањата.

Шпанските активисти, исто така, наведоа за малтретирање по нивното пристигнување во Шпанија доцна во неделата откако беа депортирани.

„Нè тепаа, нè влечеа по земја, ни ги врзаа очите, ни ги врзаа рацете и нозете, нè ставија во кафези и нè навредуваа“, изјави адвокатот Рафаел Борего за новинарите на аеродромот во Мадрид.

Шведските активисти изјавија во саботата дека Тунберг била турната и принудена да носи израелско знаме за време на притворањето, додека други рекоа дека им била задржана чиста храна и вода и дека им биле конфискувани лековите и личните работи.

Откако пристигна во Атина, Тунберг рече дека може да зборува многу, многу долго за нивното малтретирање и злоупотреби во затворањето, но и дека тоа не е приказната.

„Она што се случи овде е дека Израел, додека продолжува да го влошува и ескалира својот геноцид и масовно уништување со геноцидна намера, обидувајќи се да избрише цела популација, цела нација пред наши очи, уште еднаш го прекрши меѓународното право со тоа што спречи хуманитарна помош да влезе во Газа додека луѓето гладуваат.“