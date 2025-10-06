Грета Тунберг е меѓу стотиците активисти депортирани од страна на Израел

Израел изјави дека 171 активист од флотилата за помош, вклучувајќи ја и Грета Тунберг, денес се депортирани во Грција и Словачка. Тунберг, која беше префрлена во Грција, беше една од околу 450 активисти приведени од Израел кога неговите сили ја пресретнаа флотилата минатата недела, пренесува Гардијан.

Италијанската авиокомпанија „ИТА Ервејс“ ќе ја продолжи суспензијата на летовите до и од Тел Авив до крајот на годината, соопшти компанијата во понеделник. Одлуката се однесува и на два лета закажани за Нова Година 2026 година, соопшти компанијата, дел од групацијата „Луфтханза“.

Шеснаесет ирски државјани приведени од Израел за време на пресретнувањето на глобалната флотила „Сумуд“ се ослободени и „се на пат кон дома“. Во соопштението, Сајмон Харис рече:

„Можам да потврдам дека ирските државјани приведени во Израел се ослободени и моментално се на пат кон дома. Овој добредојден исход беше обезбеден по викенд интензивни напори од страна на службеници од целиот мој оддел, вклучувајќи го и тимот на амбасадата во Тел Авив, кои работеа заедно со меѓународни партнери.Знам дека ова беше тежок период и за ирските граѓани и за нивните семејства и им оддавам почит на нивната сила во текот на целиот период.“