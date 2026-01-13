Владата на Гренланд изјави дека „под никакви околности не може да ја прифати“ желбата на Доналд Трамп да ја преземе контролата врз Гренланд, додека генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека организацијата работи на начини за зајакнување на безбедноста на Арктикот, пренесува Гардијан.

На почетокот на критичната недела за огромниот арктички остров, во голема мера самоуправен дел од Данска, американскиот претседател го повтори својот интерес за стратешки лоцираната, богата со минерали територија, велејќи дека САД ќе ја земат „на еден или друг начин“.

Американскиот претседател ги потресе ЕУ и НАТО одбивајќи да ја исклучи воената сила за заземање на Гренланд, кој е опфатен со многу од нивните заштити бидејќи Данска им припаѓа на обете.

Министерката за надворешни работи на Гренланд, Вивијан Мотцфелд, и нејзиниот дански колега, Ларс Леке Расмусен, треба да се сретнат со американскиот државен секретар, Марко Рубио, во Вашингтон во среда.

Данска, која истакна дека договорот од 1951 година веќе им дозволува на САД значително да го прошират своето воено присуство на територијата, постојано повторува дека Гренланд не е достапен за освојување и се надева дека може да се најде дипломатско решение.

Владата на Гренланд во понеделник изјави дека островот е „дел од кралството Данска“ и „како дел од данскиот комонвелт, членка на НАТО“. Ќе ги зголеми своите напори за да се осигури дека неговата одбрана се одвива „во рамките на НАТО“, се вели во соопштението.

Во соопштението се додава дека владејачката коалиција на територијата „верува дека Гренланд засекогаш ќе биде дел од западниот одбранбен сојуз“ и дека „сите земји-членки на НАТО, вклучувајќи ги и САД, имаат заеднички интерес“ во одбраната на островот.

Трамп изјави дека САД треба да го контролираат Гренланд за да ја зголемат безбедноста на Арктикот во услови на наводна закана од Кина и Русија. Руте во понеделник изјави дека НАТО „работи на следните чекори за да се осигури дека колективно ќе го заштитиме она што е во прашање“.

Зборувајќи за време на посетата на Хрватска, генералниот секретар на алијансата рече: „Сите сојузници се согласуваат за важноста на безбедноста на Арктикот и Арктикот, бидејќи знаеме дека со отворањето на морските патишта постои ризик Русите и Кинезите да бидат поактивни“.

Дипломатите на НАТО изјавија дека некои членки на алијансата изнесоа предлози, вклучувајќи започнување нова мисија во регионот, распоредување повеќе опрема или одржување вежби, но разговорите се во рана фаза и нема конкретни планови.

Руте не се осврна на коментарите на Трамп за Гренланд, но рече дека ги поздравува „дискусиите на другите сојузници за тоа како во основа можеме да се обединиме како алијанса“. Данска, исто така, „ги забрзува своите инвестиции кога станува збор за одбраната“, додаде тој.

Одговарајќи на прашања по средбата со Рубио, германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул го намали ризикот од заземање на Гренланд од страна на САД. „Немам индикации дека ова сериозно се разгледува“, рече тој кога беше прашан за можноста Трамп да преземе еднострани дејствија.

„Напротив, верувам дека постои заеднички интерес за решавање на безбедносните прашања што се појавуваат во арктичкиот регион и дека треба и ќе го сториме тоа“, им рече тој на новинарите.

„НАТО дури сега е во процес на развивање поконкретни планови за ова, а потоа тие ќе бидат дискутирани заеднички со нашите американски партнери“.

Комесарот за одбрана на ЕУ, Андриус ​​Кубилиус, во понеделник изјави дека тоа би бил крај на НАТО ако САД употребат воена сила за да го заземат Гренланд, додавајќи дека земјите од ЕУ ќе бидат обврзани да ѝ помогнат на Данска доколку се соочи со агресија.

„Се согласувам со данскиот премиер дека тоа ќе биде крај на НАТО“, изјави Кубилиус за Ројтерс на конференција во Шведска. Тој рече дека членот 42.7 од договорот на ЕУ, клаузулата за меѓусебна помош на блокот, ќе ги обврзе членовите да дејствуваат во случај на напад.

„Ќе зависи многу од Данска, како ќе реагираат, каква ќе биде нивната позиција“, рече тој. „Но, дефинитивно постои таква обврска на земјите-членки да побараат меѓусебна помош ако друга земја-членка се соочува со воена агресија“.

Членот досега е активиран само еднаш, кога Франција побара помош по терористичкиот напад во Батаклан во 2015 година, а експертите се прашуваат дали Гренланд, кој е надвор од ЕУ, би се квалификувал без промена на правниот поредок на ЕУ.

Група американски сенатори, вклучувајќи ја и Лиса Мурковски од Алјаска, која минатата недела рече дека земањето на Гренланд „не треба да биде на списокот [на САД]“, исто така треба да го посетат Копенхаген за да се сретнат со политичари од комитетот за Гренланд на данскиот парламент.

Претседателката на комитетот, Аја Кемниц, политичарка од Гренланд која седи во данскиот парламент, им изјави на новинарите дека планираниот состанок е „добра вест“ бидејќи е „важно за нас да ги искористиме сите дипломатски врски што ни се на располагање“.

Кемниц рече дека циркулираат „многу“ неточни тврдења за Гренланд и дека е „апсолутно клучно да добиеме некои вистини на маса“. Таа одби да даде повеќе информации за состанокот, велејќи дека деталите сè уште не се целосно одлучени.

Поранешниот германски вицеканцелар Роберт Хабек предложи на Гренланд да му се понуди членство во ЕУ за да се одбрани интересот на САД за територијата. Пишувајќи во Гардијан, Хабек повика на „прагматичен и фазен“ предлог.