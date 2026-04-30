Грејната сезона иако завршува на 30 април, ќе биде продолжена и за 1 и 2 мај, информираат денеска во Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ).

„РКЕ ги задолжи ЕСМ Снабдување, ЕСМ Енергетика и Енерџи Еколинк (поранешна Топлана Скопје Север) да продолжат со греење и во следните два дена, на 1-ви и 2-ри мај, иако грејната сезона завршува на 30 април. Одлуката следува по добиените пет дневни податоци за среднодневната температура на воздухот од Управата за хидрометеоролошки работи, кои покажуваат дека се очекуваат невообичаено ниски температури за овој период од годината. Целта е достигнување на високи стандарди во исполнување на јавната услуга снабдување со топлинска енергија за греење“, наведено е во соопштението.