Грците во генерален штрајк заради работното време – возовите, таксистите и бродовите запреа

Грчките возови, бродови и такси служби беа запрени, а се очекуваа протести во главниот град Атина денес за време на еднодневниот генерален штрајк против продолженото работно време, пренесува Грчкиот медиум Екатимерини.

Акцијата беше организирана од најголемите приватни и јавни синдикати во Грција во знак на протест против владиниот план за продолжување на ограничувањето на работниот ден од 13 часа, кое сега е во сила за работници со две работни места, на работници со едно работно место. Се очекува правилото да се усвои во октомври, изјави претставник на Министерството за труд.

Синдикатите велат дека тоа ќе го зголеми притисокот врз работниците во Грција, која излегува од должничката криза од 2009-2018 година, која ги намали платите и пензиите и предизвика вртоглаво зголемување на невработеноста. Додека грчката економија се опоравува, а животниот стандард се подобри по серијата зголемувања на платите, Грците сè уште заостануваат зад своите европски колеги во куповната моќ поради зголемените трошоци за домување и храна.

„Ние велиме не на 13-часовниот работен ден. Работното време не е стока. Тоа е нашиот живот“, се вели во соопштението пред штрајкот на синдикатот GSEE, кој претставува околу 2,5 милиони работници во приватниот сектор.

Се очекува работниците да се соберат во центарот на Атина наутро.

Владата вели дека реформата ќе се применува само до 37 дена во годината, ќе им понуди на работниците можност да добијат 40% надоместоци за прекувремена работа и дека доаѓа по барањата на работодавачите и работниците за пофлексибилен пазар на трудот.