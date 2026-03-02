Властите ја зголемија безбедноста околу потенцијални американски и израелски цели во Грција, како и на бизниси и аеродроми, поради нападите врз Иран предводени од Америка, пренесува Грчката новинска агенција Екатимерини.

Портпаролката на полицијата, Констанција Димоглиду, изјави дека мерките се протегаат надвор од дипломатските мисии и вклучуваат комерцијални и деловни објекти кои би можеле да бидат цел.

Безбедносните мерки се зголемени и на главните аеродроми во Грција, додека полицијата тесно соработува со војската и тајните служби за справување со потенцијални закани.

Во меѓувреме, десетици летови од Атина до Блискиот Исток се откажани по нападите врз Иран и неговата одмазда.