Грчките земјоделци од денеска повторно ќе ги блокираат граничните премини со Македонија, по неколку денови пауза заради новогодишните празници. Преминот Евзони ќе биде целосно затворен за влез и излез на сите видови возила во периодот од 17 до 21 часот по македонско време.

Како што пишуваат грчките медиуми, претставници на земјоделците од цела Грција денеска напладне ќе се сретнат во Малгара, западно од Солун, за да одлучат за идниот тек на нивните протести поради одложените субвенции од Европската Унија и други поплаки. Се очекува претставници од повеќе од 50 групи за блокади на патиштата низ целата земја да учествуваат на состанокот во недела, што е трета рунда разговори што доаѓа 35 дена откако трактори беа распоредени на различни клучни точки од патната мрежа на земјата и на царинските станици на границите со соседните земји.

По еден месец протести, земјоделците се чини дека не се подготвени да се откажат и би можеле да бидат подготвени да ја ескалираат својата акција. Се очекува нивното раководство да предложи да маршираат со своите трактори до главниот град, Атина.

Земјоделците протестираат против трошоците за производство и сакаат гарантирани цени на производство што би ги покриле – мерка што би ги прекршила регулативите на Европската Унија – како и субвенционирани цени на електрична енергија, ослободување од данок на додадена вредност и безцарински увоз на производи од региони со кои ЕУ има потпишано трговски договори. Тие исто така бараат итно удвојување на пензиите и, протестирајќи против доцнењата во исплатата на субвенциите по скандалот со земјоделските субвенции, бараат владата да ја поништи својата одлука, наметната од ЕУ, во суштина да ја укине агенцијата за исплата на субвенции OPEKEPE и да ја префрли одговорноста на независниот даночен орган AADE. Земјоделците се исто така против систем за евидентирање на производството и пратките преку интернет.

Владата сега ги разгледува своите следни чекори, таа е сосема свесна за потенцијалните политички последици од судирите. Поддршката за владејачките конзервативци претрпе удар во селата, многу повеќе отколку во градовите, а изборите се наѕираат во првата половина од 2027 година, или дури и порано, со моменталните анкети што предвидуваат победа на конзервативците, но далеку од вкупно мнозинство во Парламентот.

Вицепремиерот Костис Хацидакис објави податоци во петокот кои покажуваат дека владините исплати на земјоделците, од кои голем дел доаѓаат преку Европската Унија, достигнале вкупно 3,82 милијарди евра во 2025 година, што е за 13% повеќе отколку во 2024 година.

Хацидакис, во објава на социјалните мрежи, призна доцнења во плаќањата и се извини, обвинувајќи ги доцнењата за скандалите со субвенциите. „Беа изречени казни и по преговорите со Европската комисија, одлучивме за хибриден систем за известување за 2025 година и целосно дигитализиран од 2026 година“, објави Хацидакис.

Хацидакис, исто така, рече дека е одобрен посебен еднократен пакет за поддршка за производителите на памук и пченица, каде што големопродажните цени се пониски од трошоците за одгледување.