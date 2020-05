После јавното објавување на стари службени е-маил адреси и лозинки на министерствата за финансии и економија, од страна на грчки хакери, Владата информира дека се работи за листа од неколку адреси и лозинки од поранешен систем за службени е-маил адреси на овие министерства.

„Дел од е-маил адресите не се во функција повеќе години, бидејќи нивните корисници не работат веќе во министерствата, а лозинките на сите објавени е-маил адреси се стари и се променети пред повеќе од седум години и во тие сандачиња не може да се пристапи преку објавените лозинки“, велат од Владата.

Оттаму додаваат дека и во двете министерства се обновени системите за службена електронска пошта и се поставени протоколи со сложени шифри за службените е-маил адреси, како и други протоколи за сајбер безбедност на системите со кои се намалува ризикот и веројатноста системот да биде компромитиран.

Од Владата посочуваат дека во моментов немаат докази дека системите за електронска пошта на министерствата се хакирани во скоро време, и ги испитуваат сите детали поврзани со овој случај.

Рекацијата на Владата следува откако на Твитер се појави листа на меилови и пасворди на вработени во Министерство за финансии и Министерство за економија, кои ги објави анонимен твитер профил наречен Powerful Greek Army („Силна грчка армија“).

“Macedonia’s”

Ministry OF Economy & Ministry OF Finance Hacked #PGA

Database LEAK: https://t.co/4xcyCtXtjO

(Includes all of the employees passwords & emails)

— Powerful Greek Army (@PowerfulArmyGR) May 10, 2020