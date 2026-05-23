Граѓанските организации, бараат од пратениците во Собранието да не ги поддржат предлог-измените на Законот за игри на среќа и забавни игри, каде според законското решение, граѓанските организации, националните инвалидски организации и Црвениот крст нема да можат да добиваат средства за работа со ранливи категории.

Мрежата за заштита од дискриминација, Платформата за родова еднаквост, Македонската платформа против сиромаштија и Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, упатија апел до пратениците да побараат објаснување за причините поради кои граѓанските организации не се вклучени во предлог-решението.

Оттаму посочуваат дека граѓанските организации директно им помагаат на маргинализираните групи како што се лицата со попреченост, жртвите на семејно и родово базирано насилство, Роми и останати групи на терен, во советувалишта, шелтер-центри и други услуги каде што граѓаните најмногу имаат потреба од поддршка.

„Со предложените измени се отвора ризик средствата наменети за ранливи категории да се распределуваат без јасни, транспарентни и отчетни критериуми, без гаранција дека ќе стигнат до организациите кои имаат искуство, стручност, лиценцирани услуги и директна работа со граѓаните“, се вели во соопштението.

Од Мрежата за заштита од дискриминација велат дека слабостите во досегашниот систем на распределба на средства не се решаваат со бришење на граѓанските организации од законот, додавајќи дека потребен е подобар, потранспарентен и поотчетен систем кој ќе вклучува јавни повици, јасни критериуми, независна евалуација, редовен мониторинг и објавување на резултатите од финансираните програми.

„Бришењето на граѓанскиот сектор од законите е опасен сигнал. Тоа отвора прашање дали во Северна Македонија се појавуваат практики кои го стеснуваат просторот за граѓанско дејствување и ја оддалечуваат земјата од демократските стандарди и европскиот пат“, стои во соопштението.

Тие порачуваат дека пратенциите имаат одговорност да ја заштитат демократијата, јавниот интерес и правата на граѓаните кои се во најкревка положба.

Од Мрежата за заштита од дискриминација апелираат до пратениците да не ги поддржат предложените измени во актуелната форма, туку да побараат нивно повлекување или измена со цел организациите да останат препознаени во законот како субјекти што можат да добиваат средства наменети за ранливите категории.

Оттаму бараат и организирање јавна расправа и консултации со сите релевантни чинители, граѓанските организации, мрежите, организациите што работат со жртви на насилство, Црвениот крст и други засегнати страни.

Паралелно, посочуваат и на потребата од воспоставување транспарентен и отчетен механизам за распределба на средствата, заснован на јавни повици, јасни критериуми, докажана експертиза, квалитет на услугите и реални потреби на граѓаните.

Од Мрежата порачуваат дека ова прашање не треба да се третира како партиско, туку како прашање на демократија, владеење на правото, транспарентност, европски вредности и заштита на најранливите категории на граѓани.