Македонските граѓани секоја година трошат поголеми количини на вода, но наплатата на сметките се

намалува. Од друга страна, загубите на вода на национално ниво се искачија на 64 отсто заради застарената мрежа, но наместо инвестиции, јавните комунални претпријатија го зголемиле бројот на вработени. Цената на водата најчесто не ги покрива ниту основните трошоци за работа, но и покрај тоа голем дел од комуналните претпријатија не побарале нови цени.

Причина за тоа е што актуелниот начин на определување на цената е сложен, финансиски

неодржлив, а услугата несоодветна поради што постојано се покачуваат загубите на вода. Анализите на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад покажуваат дека од 79 претпријатија што обезбедуваат водни услуги, за 20 од нив се донесени регулаторни одлуки, при што за 11 од нив советите на општините не дале согласност.

Како што беше посочено на тркалезна маса „Иницијатива за промена на постапката за утврдување на тарифите за водни услуги и влијанието на соодветните тарифи врз најгорливите проблеми со кои се соочуваат комуналните претпријатија“ во организација на Здружение на даватели на комунални услуги – АДКОМ, девет јавни комунални претпријатија воопшто не ни поднеле барање за нова цена. Заради тоа РКЕ треба да ја преземе во целост надлежноста во формирање на конечна цена на водата.

„Целта на ова иницијатива е преку интервенции во законските решенија да се создаде поедноставен,

транспарентен и стабилен систем за утврдување на тарифите за водни услуги. Нудиме јасен и едноставен

процес во формирање на конечната цена. Предлагаме кратење на бирократскиот процес, од шест во два

чекори, со доставување на барање и утврдување на конечна цена. РКЕ подолго време алармира дека сегашниот начин на утврдување на цена е неефикасен: се доведува во прашање квалитетот на услугата, дефектите се зголемуваат, а јавните комунални претпријатија се борат за ликвидност,“ изјави Лирим Сулејмани, заменик претседател на РКЕ

Анализите покажуваат дека од година во година трошиме поголеми количини на вода, а наплата се

намалува и бројот на вработени се зголемува. Актуелните тарифи за вода не ги покриваат реалните трошоци и затоа јавните комунални претпријатија работат со загуба, па општините се приморани да ги субвенционираат. Последиците се мултидимензионални, а она што е најзагрижувачки е дека поради недостаток на средства, инвестиции нема, а процентот на загуба на вода од година во година расте и сето тоа е резултат на старата водоводна мрежа.

„Со реализација на оваа иницијатива ќе се создадат предуслови РКЕ да спроведе регулаторни

одлуки и мерки со што ќе се обезбеди самоодржливост на јавните комунални претпријатија на долг рок. Ние дефинираме конечна цена, но предвидуваме и задолжителни средства за инвестиции и го ограничуваме бројот на вработени “, посочи Фатон Амбари, член на РКЕ.