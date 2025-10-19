Граѓаните денеска ќе бираат 81 градоначалник и членови на Советите на општините и на Скопје на осмите локални избори

Граѓаните денеска ќе излезат на осмите по ред локални избори од осамостојувањето на државата. Тие имаат можност да гласаат за 81 градоначалник во сите општини во земјата и во Градот Скопје, како и за членови на Советите на општините и на Градот Скопје.

За градоначалничките позиции пријавени се вкупно 309 кандидати, како и 576 листи за членови на Совети со вкупно 10.490 кандидати. Учествуваат 22 партии, 19 коалиции и 119 групи на избирачи односно независни кандидати. Најмногу кандидати за градоначалници има за Градот Скопје, вкупно 16.

Според информациите од Државната изборна комисија утрово во 7 часот се отворени избирачките места. Правото на глас имаат 1.832.415 граѓани, кои ќе можат да гласаат до 19 часот на 3.474 избирачки места. Во секоја од општините граѓаните ќе гласаат на две ливчиња, едно за кандидати за градоначалник, а едно за членови на Советот. Во Скопје, пак, гласачите ќе гласаат на четири ливчиња, по едно за градоначалник и Совет на општината каде што живеат и по едно за градоначалник и Совет на Градот Скопје.

Изборите ќе ги набљудуваат 1.451 набљудувач – 807 домашни и 644 меѓународни набљудувачи.

Вчера, ден пред изборите, информира ДИК, гласаа затворениците, лицата во домашен притвор, болни и немоќни лица и лица во старските домови. Од вкупно 8.856 болни или немоќни лица кои можат да го остварат своето право на глас на овие локални избори, до 20,30 часот своето право на глас го оствариле вкупно 7.935 гласачи.

Од вкупно 2.162 лица кои се на издржување казна затвор или притвор, од нив своето право на глас до 18,30 часот го оствариле 1.400 гласачи. Во установите за вонсемејна грижа, до 18,30 од 442 лица гласале 297 гласачи.