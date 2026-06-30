Граѓаните, уметниците, колегите и семејството денеска во 20 часот ќе му оддадат последна почит на Владо Јаневски пред платото кај Спортскиот центар „Борис Трајковски“.

Собирот е најавен во чест на еден од најзначајните македонски пејачи, композитори и текстописци.

Организаторите од „Прагма продукција“ на социјалните мрежи објавија дека очекуваат настанот да биде исполнет со неговите песни и со присуство на оние што сакаат да му оддадат почит. Во нивната порака се наведува: „Нека неговите песни одекнат уште еднаш, нека светлината од свеќите биде нашето ‘благодарам’, а нашето присуство доказ дека големите уметници никогаш не се забораваат“.

Организаторите додадоа и дека сакаат испраќањето да биде „достоинствено“, „со песна“, „со тишина“ и „со љубов“.

Владо Јаневски почина завчера на 65-годишна возраст.

Погребот ќе се одржи во среда на градските гробишта Бутел.