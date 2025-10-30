чет, 30 октомври, 2025

Градскиот инспектор Александар Јовановски е нов директор на „Комунална хигиена“

Јовановски работи како инспектор во Секторот за инспекторат на Градот Скопје

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк
Александар Јовановски е новиот директор на јавното претпријатие „Комунална хигиена“, кој треба да го замени Сабахудин Рустеми, кој е во притвор. Јовановски на позицијата доаѓа од градската администрација, каде работи како инспектор во Секторот за инспекторат, а претходно работел и во Секторот за локален економски развој.
Како што информираат од Градот Скопје, новиот директор на Комиунална хигиена има и повеќегодишно искуство во приватниот сектор како раководител на организациска единица во трговија, а работел и во Здружение за заштита и унапредување на животната средина на реализација на еколошки и општествено одговорни проекти.

Фото: Град Скопје

Јовановски има високо образование за менаџмент на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и стекнат меѓународен сертификат за Институционални пристапи за заштита на животната средина.
„Со своето образование, професионално искуство и ангажман во јавниот и приватниот сектор, Јовановски ќе придонесе во КХС Скопје за унапредување на стандардите на јавното претпријатие, модернизација на системите за управување со отпад и одржување на чиста, здрава и еколошки одговорна животна средина во градот Скопје“, стои во соопштението од Градот Скопје.
Директорската смена во јавното претпријатие доаѓа откако Обвинителството започна истрага за претходниот директор Рустеми за неговото работење, кое резултираше со затрупување на главниот град со ѓубре.

