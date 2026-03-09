Во Турција започна масовно судење на 400 лица, вклучувајќи го и затворениот градоначалник на Истанбул, Екрем Имамоглу, во еден обемен случај за корупција, за кој критичарите велат дека е политички мотивиран обид да се уништат неговите шанси да го предизвика Реџеп Таип Ердоган за претседател.

Стотици поранешни и сегашни вработени во општина Истанбул треба да дадат докази, вклучувајќи повеќе од 106 лица кои веќе се во затвор. Сите се обвинети за вмешаност во широка мрежа на корупција и организиран криминал центриран околу канцеларијата на Имамоглу.

Имамоглу, градоначалникот на најголемиот град во Турција, беше уапсен минатата година за време на рација во неговиот дом, кратко откако ја објави својата намера да се кандидира за претседател во име на најголемата опозициска партија во земјата, Републиканската народна партија (ЦХП).

Бидејќи сите протести во радиус од еден километар од судницата се забранети, поддржувачите се собраа на растојание, мавтајќи со слики од Имамоглу и повеќе од десетина други притворени градоначалници од ЦХП, според репортер на агенцијата Франс-прес.

По неговиот избор во 2019 година, Имамоглу брзо се издигна во непријател на Ердоган, заземајќи позиција што некогаш ја имаше претседателот и издигнувајќи се во политички углед за да го предизвика на националната сцена. Откако ја објави својата намера да се кандидира за претседател, Универзитетот во Истанбул ја поништи дипломата на Имамоглу, услов за кандидирање за највисоката функција во Турција.

Неговото апсење предизвика масовни протести околу зградата на општината во која се наоѓаше неговата канцеларија, каде што беа приведени стотици луѓе. ЧХП вети дека ќе се бори против апсењето, одржувајќи симболично гласање за именување на Имамоглу за свој кандидат за претседател на изборите што се очекува да се одржат следната година.

Обвинителите изнесоа илјадници страници обвиненија во кои се тврди дека коруптивните активности на Имамоглу датираат од 2014 година, години пред да биде избран за градоначалник, што беше изненадување за владејачката партија на Ердоган. Кон крајот на минатата година, поранешниот обвинител на Истанбул, Акин Гурлек, рече дека корумпираната мрежа на Имамоглу предизвикала загуби од 160 милијарди лири (2,85 милијарди фунти) за турската држава во период од 10 години. Доколку биде осуден по сите обвиненија против него, градоначалникот на Истанбул и претседателски кандидат се соочува со затворска казна од над 1.900 години.

Набљудувачите и групите за човекови права го оценија судењето како политички мотивирано, наведувајќи ја употребата на тајни сведоци, како и сеопфатниот напор за притворање на градоначалници кои припаѓаат на опозициските партии, особено на РХП, низ цела Турција.

Хјуман рајтс воч изјави дека судењето претставува „кулминација на 17-месечна кампања на турските власти против главната опозициска партија преку кривични истраги, притворања и други тужби насочени кон Имамоглу, други избрани функционери и раководството на партијата, што укажува на координиран напор за отстранување на Имамоглу од политиката и дискредитација на неговата партија на начини што ја поткопуваат демократијата“.

Од неговото апсење минатата година, Имамоглу е затворен во озлогласен затвор со висок степен на обезбедување во близина на Истанбул, додека против него се зголемуваат обвиненија. Покрај обвиненијата за неговата универзитетска диплома и корупција, затворениот градоначалник беше обвинет за шпионажа минатиот месец, обвинет за протекување податоци од гласачи во странски земји.

„Судењето на градоначалникот Екрем Имамоглу следи по повеќе од една година користење на системот на кривична правда како оружје против неговата партија и други избрани функционери на ЦХП додека тој е во затвор“, рече Бенџамин Ворд, заменик-директор за Европа и Централна Азија во „Хјуман рајтс воч“.

ХРВ забележа дека широките истраги што ги заробуваат водечките личности во ЦХП започнаа откако Гурлек беше назначен за јавен обвинител на Истанбул. Минатиот месец, Гурлек беше назначен за министер за правда во реконструкција на кабинетот.