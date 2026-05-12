Градоначалничката на град во јужна Калифорнија поднесе оставка откако Министерството за правда на САД ја обвини за дејствување како нелегален агент на Кина, пренесува Би-Би-Си.

58-годишната Ајлин Ванг – градоначалничка на Аркадија – се согласи да се изјасни за виновна по обвинението за кривично дело, а Градскиот совет на Аркадија соопшти дека таа поднесе оставка од функцијата.

Ванг може да се соочи со казна до 10 години затвор. Нејзините адвокати, Џејсон Лианг и Брајан Сан, во нејзино име изјавија дека „таа се извинува и жали за грешките што ги направила во личниот живот“.

Првиот помошник американски обвинител Бил Есали рече: „Овој договор за признавање на вина е најновиот успех во нашата решеност да ја браниме татковината од напорите на Кина да ги корумпира нашите институции“.

„Поединци во нашата земја кои тајно ги извршуваат наредбите на странските влади ја поткопуваат нашата демократија“, додаде Есали.

Ванг е обвинета за следење на упатства од кинески функционери, според Министерството за правда, вклучително и споделување на поволни статии за Пекинг без да ја информира американската влада, како што е пропишано со закон.

Таа беше избрана во Градскиот совет на Аркадија во ноември 2022 година – управно тело од пет члена каде што секој член ја презема улогата на градоначалник на ротација.