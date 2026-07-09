Инспекциските служби на Град Скопје вчеравечер затекнале лица кои нелегално исфрлале градежен шут и отпад на три локации во градот, соопшти градоначалникот Орце Ѓорѓиевски.

Според неговата објава на социјалните мрежи, две од локациите се во Аеродром, а третата е на улицата „Франклин Рузвелт“ во централното градско подрачје.

Ѓорѓиевски наведе дека со ваквото одлагање отпад „директно се загрозуваат животната средина, здравјето на граѓаните и изгледот на нашиот град“.

Тој соопшти дека сторителите биле пронајдени и евидентирани, по што добиле налог веднаш да го подигнат отпадот од трите локации.

Дополнително, како што наведе градоначалникот, тие треба да се јават во Град Скопје, каде ќе им биде изречена парична казна согласно законските прописи.

Во објавата се наведува и дека отпадот треба да биде однесен на соодветна депонија, со задолжително приложување кантарска белешка како доказ.

Ѓорѓиевски порача и дека, доколку тоа не се случи, ќе следуваат нови санкции.