На 20.02.2026 во 13:30 часот во ОВР Гостивар, 65-годишник од гостиварско пријавил дека бил измамен на социјална мрежа од едно лице за сума од 22.000 денари. Тој се договорил за тргување со криптовалути на социјална мрежа со профил Е.К., а притоа во банка уплатил околу 12.000 денари на име М.К..

Како што е пријавено, тој бил известен дека заработиле поголема сума на пари и за да може да ја подигне треба да уплати уште 10.000 денари кои ги уплатил. Подоцна, му биле праќани нови пораки за да уплати уште пари, па се посомневал дека е измамен и пријавил.