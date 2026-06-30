Пожар во Шуто Оризари денеска предизвика облаци со црн чад што се гледаат од повеќе локации во Скопје. Од Центарот за управување со кризи информираат дека преку Е-112 е добиена пријава за пожар во кој гори сува трева, во близина на компанијата Џиди Комерц во Шуто Оризари, а се проширува и кон куќите во околината.

Во моментот на локацијата се присутни и интервенираат екипите на Противпожарната бригада на Скопје.

Од ЦУК и вчера информираа за пожар на истата локација во Шуто Оризари, кога запалено беше ѓубриште и пластика и се ширеше непријатана миризба во околината.