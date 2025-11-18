Непосредно пред полноќ во понеделник навечер, во облакодерот „Вјесник“ во Загреб избувна пожар. Огнот зафати неколку ката од зградата и покривот, а голем број пожарникари се вклучени во неговото гаснење.

Од Противпожарната бригада на Загреб информираат дека пожарот утрово не е целосно изгаснат.

„Од граѓани е примена пријава за појава на густ црн чад и видливи пламени јазици што излегуваат од зградата на Вјесник на неколку ката. Противпожарната бригада веднаш по пристигнувањето на местото на интервенцијата започна со гаснење. Пожарот се прошири вертикално и зафати неколку ката и покривот, поради што беше побарано вклучување на дополнителни сили и техника“, велат од бригадата.

Некои од сведоците на пожарот велат дека пред да забележат оган, слушнале силен звук.

„Слушнав тресок, како да беше гром. Тогаш почна пожарот“, вели за „Нет“ еден сведок.

„Минувавме тука околу полноќ, два прозорци гореа. По еден час кога се враќавме, остатокот од зградата почна да гори“, рече очевидец.

Други сведоци исто така велат дека се слушале силни звуци.

„Живеам на неколку стотини метри од тука, звучеше како експлозија на боца со гас, почна да мириса и помислив дека гори околу мојата зграда, а потоа го видов „Вјесник“ во пламен.“

Ситуацијата на местото на пожарот утрово многу подобро отколку еден или два часа пред тоа. Пожарот беше намален и немаше голем отворен пламен, иако многу катови сè уште гореа.

Градоначалникот Томислав Томашевиќ, придружуван од командантот на загрепската противпожарна бригада, накратко ги обиколи просториите на приземјето во близина на облакодерот каде што беше безбедно и потврди дека штетата е огромна.

„Се уште гори на различни катови. Важно пожарникарите да не се доведат во опасност, за да се изгасне и внатре и надвор“, рече градоначалникот, додавајќи дека причината за пожарот сè уште не е позната.