Компанијата Google денеска наполни 23 години, а повод роденденот сите корисници низ светот може да се почестат со парче торта на #GoogleDoodle. Формирањето на технолошкиот гигант официјално започнало во 1997 година, при што Google била основана на 27 септември 1998 година.

Сергеј Брин и Лари Пејџ тогаш биле запишани на Универзитетот Стенфорд и во нивните студентски соби започнале да ја развиваат машината за пребарување, од каде излегол и првичниот прототип на Google.

Од Google денеска твитнаа оти нивниот тогашен прототип денеска се развил во проект којшто одговара на милијарди потраги ширум светот, и тоа на повеќе од 150 јазици.

Happy 23rd Birthday, @Google! 🎂

Starting as a prototype in the dorm rooms of two computer scientists, Google now answers billions of queries from users worldwide in 150+ languages 💻🌏

Celebrate with a slice of today's sweet #GoogleDoodle → https://t.co/XkkC09Np2a pic.twitter.com/ELsdD8kb2t

— Google Doodles (@GoogleDoodles) September 27, 2021