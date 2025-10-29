сре, 29 октомври, 2025

Големи удари врз Руската економија: Најголемите купувачи на нафта ги прекинаа новите нарачки по санкциите на САД

Цените на нафтата се намалија за околу 2%, што е трет ден по ред на пад, бидејќи инвеститорите го разгледуваа влијанието на санкциите на САД против двете најголеми нафтени компании во Русија врз глобалната понуда, заедно со потенцијалниот план на ОПЕК+ за зголемување на производството

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Photo by Zbynek Burival on Unsplash

Руската економија се соочува со нов сериозен удар, откако неколку од нејзините најголеми купувачи на нафта, меѓу кои и Индија, одлучија да ги прекинат новите нарачки на сурова нафта од Русија. Одлуката доаѓа по најновиот пакет санкции што САД ги воведоа против најголемите руски нафтени компании „Роснефт“ и „Лукоил“, што предизвика загриженост кај азиските партнери поради ризикот од секундарни санкци, пренесува Ројтерс.

Цените на нафтата се намалија за околу 2%, што е трет ден по ред на пад, бидејќи инвеститорите го разгледуваа влијанието на санкциите на САД против двете најголеми нафтени компании во Русија врз глобалната понуда, заедно со потенцијалниот план на ОПЕК+ за зголемување на производството.

Фјучерсите за сурова нафта од типот Брент се намалија за 1,22 долари, или 1,9%, на 64,40 долари за барел. Фјучерсите за сурова нафта од типот Западен Тексас (West Texas Intermediate) на американската нафта се намалија за 1,16 долари, или 1,9%, на 60,15 долари.

Во првите девет месеци од 2025 година, Индија дневно увезувала околу 1,9 милиони барели руска сурова нафта, што претставува речиси 40% од вкупниот извоз на Русија. Затоа, ваквиот потег се смета за сериозен пресврт кој може да предизвика значајни последици за приходите на Москва.

Главните причини за стопирањето се зголемен ризик при плаќањата преку санкционирани банки, потешкотии во осигурувањето и транспортот на танкерите, и неизвесност околу правната рамка за идните зделки со Русија.

Од руската страна, Кремљ реагираше со изјава дека „Русија останува конкурентен добавувач на енергенси и ќе продолжи да ја нуди својата сурова нафта по атрактивни цени на глобалниот пазар“. Сепак, аналитичарите предупредуваат дека ако овој тренд продолжи и Кина ја намали набавката, Русија би можела да изгуби повеќе од една третина од своите сегашни извозни приходи.

Индиските рафинерии веќе бараат алтернативни извори на нафта – главно од Блискиот Исток и Африка, што ќе ги зголеми нивните трошоци, но и ќе предизвика промени на глобалниот пазар.

Индиските рафинерии не направиле нови нарачки за купување руска нафта откако беа воведени санкциите, бидејќи чекаат појаснување од владата и добавувачите, изјавија извори за Ројтерс во вторник.

ОПЕК+, кој ги групира Организацијата на земјите извознички на нафта и сојузниците, вклучувајќи ја и Русија, се стреми кон уште едно скромно зголемување на производството во декември, изјавија за Ројтерс четири извори запознаени со разговорите.

Откако го ограничуваше производството неколку години за да го поддржи пазарот на нафта, групата почна да ги поништува тие намалувања во април.

ИзворРојтерс

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Во нови американски напади се убиени 14 нарко трговци, Мексико го предводи спасувањето на преживеан

Американски напади врз осомничени бродови за трговија со дрога во источниот Пацифик убија 14 наводни трговци и оставија за сега потврдено само еден преживеан,...
Повеќе
Подглавна секција

Заклучно со извештајот на ОН руските напади со беспилотни летала врз цивили во Украина се воени злосторства

Комисијата за човекови права на ОН заклучи дека нападите со беспилотни летала на Русија врз цивили во југоисточна Украина претставуваат злосторства против човештвото и...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Глобалното затоплување убива по еден човек секоја минута

Зголемувањето на глобалната температура убива по едно лице во минута низ целиот свет, открива голем извештај за влијанието на климатската криза врз здравјето. Во него се вели дека зависноста на светот од...
Повеќе
Економија

Големи удари врз Руската економија: Најголемите купувачи на нафта ги прекинаа новите нарачки по санкциите на САД

Руската економија се соочува со нов сериозен удар, откако неколку од нејзините најголеми купувачи на нафта, меѓу кои и Индија, одлучија да ги прекинат новите нарачки на сурова нафта од Русија....
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против поранешен директор, заменик директор и вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство за „проневера во службата“

СВР Скопје до ОЈО Скопје поднесе кривична пријава против З.А., поранешен директор на Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за сторено кривично дело „проневера во службата“ по член 354 став...
Повеќе
Култура

Фестивалот „Прво, па женско“ ќе се одржува на 30 октомври, на 1 и на 15 ноември

Фестивалот за феминистичка култура и акција „Прво, па женско“ го најавува враќањето на својата QUEER програма која, во рамки на тринаесеттото издание на фестивалот, ќе вклучи изложби, разговори, работилници и перформанси...
Повеќе

Глобалното затоплување убива по еден човек секоја минута

Зголемувањето на глобалната температура убива по едно лице во минута низ целиот свет, открива голем извештај за влијанието на климатската криза врз здравјето. Во него се вели дека зависноста на...

Големи удари врз Руската економија: Најголемите купувачи на нафта ги прекинаа новите нарачки по санкциите на САД

Кривична пријава против поранешен директор, заменик директор и вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство за „проневера во службата“

Фестивалот „Прво, па женско“ ќе се одржува на 30 октомври, на 1 и на 15 ноември

Директорот и управителот на „Комунална хигиена“ добија 30 дена притвор

Нови израелски напади врз Газа, убиени 33 Палестинци

Лажни пријави за бомби во училишта во Скопје и Куманово

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Глобалното затоплување убива по еден човек секоја минута

Кривична пријава против поранешен директор, заменик директор и вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство за „проневера во службата“

Фестивалот „Прво, па женско“ ќе се одржува на 30 октомври, на 1 и на 15 ноември