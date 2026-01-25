Големи протести се проширија низ американските градови во саботата – вклучувајќи ги Минеаполис, Њујорк, Сан Франциско, Бостон и Провиденс, Род Ајленд – откако 37-годишниот Алекс Прети, кој рабоотел како медицинска сестра во Минеаполис, беше застрелан од федерални агенти. Бранот демонстрации доаѓа само еден ден откако илјадници луѓе маршираа низ улиците на Минеаполис во знак на протест против Службата за имиграција и царина на САД (ICE). Демонстрантите повторно се спротивставија на екстремниот студ за да зборуваат против агенцијата и да покажат поддршка за Прети и другите кои беа оштетени од напливот на агенти за имиграција кои го преплавија градот во последната недела.

„ICE надвор“, можеше да се чуе како толпа извикува во преносите во живо од демонстрациите во саботата навечер. Илјадници други се собраа на плоштадот Јунион во Њујорк, а снимките покажуваат како демонстрантите извикуваат: „Кажете еднаш, кажете двапати, нема да го трпиме ICE!“

Членот на градскиот совет на Њујорк, Чи Осе, им се обрати на толпата на нула температури за да повика на укинување на ICE.

„Ни требаат Нирнбершки судења за луѓето од ICE, за луѓето кои вршат злосторства против човештвото тука во нашата земја. Одбивам да ги наречам органи за спроведување на законот. Тие се агенти на хаосот. Тие го уништуваат ткивото на нашата земја“, извика Осе на групата пред него.

Во Вашингтон, огромна толпа се формираше пред седиштето на Министерството за внатрешна безбедност на САД (DHS). Видео снимките снимија извици на „срам“ што одекнуваа низ студениот воздух во саботата навечер додека стотици луѓе се собраа во темница.

Низ целата земја во Сан Франциско, стотици луѓе се собраа во центарот на градот додека сонцето почна да заоѓа. Снимките на социјалните медиуми покажаа големи толпи луѓе кои држеа знаци и извикуваа слогани како „станете, борете се“. Демонстрантите држеа транспаренти со кои ја опоменуваа ICE и бараа правда за Рене Гуд, друга жителка на Минеаполис, која беше застрелана и убиена од службеник за имиграција претходно овој месец.

И подалеку на југ, стотици луѓе излегоа на улиците на центарот на Лос Анџелес, град кој се соочи со сопствена криза во текот на летото кога бран агенти за имиграција го преплави регионот, приведувајќи луѓе во перални за автомобили, продавници, фарми и други работни места. Толпите се собраа држејќи транспаренти на солидарност на кои пишуваше „Од Лос Анџелес до Минеаполис, запрете го теророт на ICE“, објави Лос Анџелес Тајмс.

Во Провиденс, стотици се појавија на протест пред локалното седиште на DHS.

„Затворете го, затворете го, затворете го“, извикуваа некои демонстранти, додека други држеа знаци на кои пишуваше „Без тирани и без кралеви“ и „ICE е најлошото од најлошите“.

Марширајќи по улиците во Бостон, мноштво демонстранти масовно скандираа: „Еден, два, три, четири, притвор од ICE повеќе не! Пет, шест, седум, осум, крај на теророт и омразата!“

Прети, американски државјанин кој работел во единицата за интензивна нега во здравствениот систем на Минеаполис, кој им служи на ветераните, бил застрелан повеќе пати за време на размена на информации со полицајци.

Виралните видео снимки од инцидентот покажуваат како полицајците го туркаат на земја Прети пред да биде застрелан. Прети бил уапсен откако се појавил како застанува во одбрана на набљудувач кој бил турнат на земја од федерален полицаец. Потоа полицаецот го испрскал Прети со хемиски агенс, неколку пати, пред да го фрли на улица заедно со други полицајци. Најмалку еден аналитичар сугерираше дека некои снимки покажуваат дека на Прети му е одземен пиштолот пред да бидат испукани истрелите.