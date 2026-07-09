Голема количина разновидна наркотична дрога е пронајдена при претрес во напуштен подрум во зграда во Аеродром, соопшти Министерството за внатрешни работи.

„На 08.07.2026 од страна на полициски службеници од Единицата за недозволена трговија при СВР Скопје по претходно преземени мерки во напуштени подрумски простории во зграда на подрачјето на општина Аеродром пронајденa е поголема количина на разновидна наркотична дрога: бела грутчеста материја, халуциогени печурки, една кеса со поголема количина таблети-екстази, марихуана и три дигитални ваги. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот по што ќе следи соодветен поднесок.“ велат од МВР.