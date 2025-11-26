Русија започна бран напади врз главниот град на Украина рано утрово, погодувајќи станбени згради и енергетска инфраструктура во Киев, според локалните власти и видео снимки. Шест лица се убиени, соопштија украинските власти.

Висококатна станбена зграда е погодена во област на спротивниот брег на реката Днепар, изјави Тимур Ткаченко, началник на воената администрација на главниот град. Тој рече дека четири лица загинале, а најмалку тројца се ранети во областа Свјатошински.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, рече дека висока зграда е евакуирана откако била погодена во областа Печерск во центарот на градот. Тој, исто така, пријави прекини во снабдувањето со електрична енергија и вода во Киев. Државната служба за итни случаи соопшти дека 18 лица се спасени, вклучувајќи три деца, и дека продолжува да работи на местата на „удари и паѓања на урнатини“.

Во украинските воздушни напади загина едно лице, а три други се ранети во рускиот пристанишен град Таганрог, изјави градоначалничката Светлана Камбулова утрово.

„Како резултат на масовниот воздушен напад преку ноќ врз нашиот град, оштетени се две станбени згради, една приватна куќа, зградата на Машинскиот факултет, две индустриски претпријатија и градинка“, објави Камбулова на Телеграм.

Нападот се случува во период кога траат преговорите за постигнување мировен договор помеѓу Украина и Русија, со посредство на САД.