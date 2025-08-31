нед, 31 август, 2025

Голем пожар на Вардариште, Аеродром, дел од Центар и Гази Баба без струја

На гаснење на огнот работат 13 пожарникари со пет противпожарни возила

Сања Наумовска

Фото: Денис Јанкуловски

Поради пожар на дивата депонија Вардариште, попладнево населбите Аеродром и Ново Лисиче, како и дел од Центар немаат електрична енергија. Како што информираат од Центарот за управување со кризи, се работи за голем пожар што зафатил голем дел од депонијата, а можно е да горат и постари објекти.

Директорот Мухамед Али вели дека на гаснење на огнот работат 13 пожарникари со пет противпожарни возила. Заради пожарот се изгаснати и далекуводите за Аеродром и Лисиче.

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов информира дека постојат сомневања дека пожарот е подметнат. Исклучувањето на далноводите, што без струја ги остави Аеродром, Лисиче, Ченто, индустриската зона, Кванташки пазар, Арачиново, Стајковци, Трубарево и Бунарџик е од безбедносни причини.

„Поради обемот на пожарот и опасноста да се прошири надвор од депонијата како помош на Протипожарната бригада на Скопје се испратени еден БТР, еден хермелин и еден тим на ДЗС“, рече Ангелов.

Од Електродистрибуција попладнево информираа дека има дефект на 110 киловолтната трафостаница „Аеродром”, заради што во моментот поголем дел од корисниците од Аеродром и Ново Лисиче, како и дел од корисниците од централното градско подрачје, се соочуваат со прекин во снабдувањето со електрична енергија.Од компанијата велат дека нивните екипи работат на санација на дефектот.

Голем пожар на Вардариште, Аеродром, дел од Центар и Гази Баба без струја

Поради пожар на дивата депонија Вардариште, попладнево населбите Аеродром и Ново Лисиче, како и дел од Центар немаат електрична енергија. Како што информираат од Центарот за управување со кризи, се работи...
Повеќе
Најмалку 30 лица загинаа во израелски напад на градот Газа

Израелските сили ги нападнаа предградијата на градот Газа изминатата ноќ од воздух и земја, уништувајќи домови и протерувајќи повеќе семејства од областа, додека безбедносниот кабинет на премиерот Бенјамин Нетанјаху е закажан...
Повеќе
Царините на Трамп ги зближуваат Кина и Индија

Кина и Индија се зближуваат, откако двете земји се погодени од царините на американскиот претседател Трамп. Индискиот премиер Нарендра Моди слета во Кина на безбедносен самит, а неговата земја се соочува...
Повеќе
Грета Тунберг ќе плови кон Газа со нова хуманитарна помош

Шведската активистка за климатски промени Грета Тунберг ќе биде дел од флотилата која денеска ќе тргне од Барселона со нова хуманитарна помош за Газа. Бродовите, пренесува Гардијан, ќе тргнат од шпанскиот...
Повеќе

