Голем напад на Русија врз Киев, жителите оставени без греење и вода

Украинската престолнина беше во целосна темнина рано утрово по големиот напад во кој Русија ја нападна инфраструктурата на Киев, прекинувајќи го снабдувањето со вода и енергија и предизвикувајќи пожар во висока станбена зграда. Градоначалникот на Киев Витали Кличко рече дека руските сили ја таргетирале критичната инфраструктура и дека девет лица се повредени, а пет од нив се префрлени во болница. Кличко, исто така, рече дека прекините во снабдувањето со електрична енергија и водоснабдувањето ги погодиле областите на источниот брег на реката Днепар, која тече низ градот.

Сликите објавени на интернет покажаа станови во пламен додека пожарникарите се преместуваа на позиции. Фрагменти од соборени беспилотни летала, исто така, погодија неколку делови од градот.

„Главниот град на земјата е под непријателски балистички ракетен напад и масовен напад од страна на непријателските беспилотни летала“, соопштија украинските воздухопловни сили, повикувајќи ги луѓето во Киев да останат во засолништа.

Министерката за енергетика, Свитлана Гринчук, рече дека руските сили нанесуваат голем удар врз мрежата.

„Експертите за енергетика преземаат сите потребни мерки за да ги минимизираат негативните последици. Штом безбедносните услови дозволат, експертите за енергетика ќе почнат да ги разјаснуваат последиците од нападот и да спроведуваат реставраторски работи,“рече таа на Фејсбук.

Москва ги засили воздушните напади врз украинските енергетски објекти и железнички системи во последните недели, отсликувајќи слични кампањи започнати во претходните три зими кои ги оставија луѓето без греење на ниски температури.

Плашејќи се од дојдовна хиперсонична ракета Кинжал – која е потешка за откривање и пресретнување – Украина ја стави целата земја во состојба на готовност во петокот. Русија, исто така, го погоди југоисточниот регион Запорожје со најмалку седум напади со беспилотни летала преку ноќ, при што загина седумгодишно дете и беа повредени најмалку три лица, според Иван Федоров, шеф на регионалната воена администрација.

Володимир Зеленски во четвртокот изјави дека Москва се обидува да создаде хаос и да примени психолошки притисок преку осакатување на енергетските објекти и железниците. Украинскиот претседател изјави дека руските напади оваа година веќе ја оптовариле украинската гасна инфраструктура и дека повеќе напади би можеле да ја принудат неговата земја да го зголеми увозот.

Украина, исто така, ги засили нападите со беспилотни летала и ракети на руска територија, тактика за која Зеленски рече дека покажува резултати и ги зголемува цените на горивата во Русија. Украинскиот напад врз електрана во рускиот пограничен регион Белгород, исто така, предизвика прекини во снабдувањето со електрична енергија.

Русија ја обвини Украина во четвртокот за прекин на сега веќе нефункционалниот цевковод во близина на фронтовската линија што се користи за транспорт на амонијак во Украина за извоз, ослободувајќи токсичен гас. Властите во источниот украински регион Донецк изјавија дека инцидентот не претставува закана за животите на луѓето што живеат во близина.