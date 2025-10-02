чет, 2 октомври, 2025

Голем број пријави за бомби во училишта низ Србија – Вработените и учениците се евакуирани

Директорот на основното училиште „Братство“, Дејан Колунџиќ, вели дека го виделе мејлот откако работниците пристигнале во таа образовна институција и дека родителите и учениците веднаш биле информирани дека наставата нема да се одржува

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: МВР Србија

Двете најголеми основни училишта во Нови Пазар, „Братство“ и „Рифат Бурџовиќ Тршо“, утрово добија мејлови за пријави за бомба. Припадници на МУП се на терен, пишува. Училиштата во Пријепоље и Врање, исто така, добија слични мејлови, пренесува Српскиот Медиум Нова.

Директорот на основното училиште „Братство“, Дејан Колунџиќ, вели дека го виделе мејлот откако работниците пристигнале во таа образовна институција и дека родителите и учениците веднаш биле информирани дека наставата нема да се одржува додека Министерството за внатрешни работи не спроведе истрага.

Основното училиште „Братство“ е најголемото училиште во Нови Пазар со повеќе од 2.000 ученици, додека основното училиште „Рифат Бурџовиќ Тршо“ има нешто повеќе од 1.500 ученици.

Дојави за бомба пристигнаа и во неколку училишта во Пријепоље, поради што децата беа евакуирани, а полицијата врши инспекции, соопшти Полициската управа во Пријепоље. Станува збор за основни и средни училишта.

Во исто време, во неколку училишта на територијата на Врање, е-пошта за поставени експлозивни направи пристигнала во училиштата дури и пред децата да дојдат на училиште, соопшти Полициската управа во тој град. Полицијата на терен ги проверува наводите по е-пошта.

Како што дознава Н1, пријавата за бомбата стигнала и до основното училиште „Јован Миодраговиќ“ во Врачар во Белград. Децата биле изнесени надвор.

Истата ситуација е и во друго основно училиште „Вештерк“ „Синиша Николајевиќ“. Родителите биле информирани дека децата се безбедно изнесени, дека полицијата е информирана и дека екипа чека да го провери училиштето.

ИзворНова

