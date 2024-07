Голем број банки, аеродроми и медиуми погодени од глобален прекин од „Мајкрософт“

Голем број на бизниси кои вклучуваат банки, авиокомпании, телекомуникациски компании, телевизиски куќи и супермаркети моментално се попречени во својата работа откако на нивните компјутери се појави т.н. грешка: „Синиот екран на смртта“.

Корисниците на Редит форумот за сајбер безбедност „Crowdstrike“ исто така пријавија проблеми во Индија, САД и Нов Зеланд.

„Скај њуз“ во Обединетото Кралство објави дека целосно биле исклучени од емитување на каква било содржина утрово, а спортскиот презентер на Скај њуз, Жаки Белтрао, објавил на Х: „Очигледно не сме во етерот – се обидуваме“.

Аеродромот во Мелбурн, Австралија, ги извести клиентите дека „доживуваат глобален технолошки проблем што влијае на процедурите за чекирање за некои авиокомпании“ и ги советуваа патниците „да дозволат малку дополнително време за пријавување“.

Melbourne Airport is experiencing a global technology issue which is impacting check-in procedures for some airlines. Passengers flying with these airlines this afternoon are advised to allow a little extra time to check-in. Please check with your airline for flight updates. pic.twitter.com/pFjOjReMKX

— Melbourne Airport (@Melair) July 19, 2024