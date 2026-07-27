Во 2026 година, а заклучно со 27 јули, во Македонија се регистрирани вкупно осум случаи на Западно-нилска треска. Од регистрираните случаи, а согласно дефиниција на случај, седум се водат како потврдени, а еден како веројатен, информираат во Институтот за јавно здравје (ИЈЗ).

„Регистрирани се шест автохтони случаи од Скопје и Велес и еден случај од Скопје со историја на патување во Грција, но инкубацискиот период покрива и престој во Македонија. Од регистрираните случаи (8), 7 се машки, а едно е женско лице. Во однос на возрасната дистрибуција, најголем дел се лица на возраст над 60 години – 6, а две се лица на возраст од 50-59 години. Сите регистрирани случаи во 2026 година се кај лица кај кои е регистрирана невроинвазивна инфекција и сите биле хоспитализирани“, наведено е во соопштението на ИЈЗ.

Сите регистрирани случаи во 2026 година се кај лица кај кои е регистрирана невроинвазивна инфекција и сите биле хоспитализирани.

Почетокот на симптомите кај најголем дел од заболените, 5, е регистиран во месец јули. Кај два случаи почетокот на симптомите е во месец јуни, а кај еден случај во месец мај.

Западно-нилската треска за прв пат во Македонија е регистрирана во 2011 година. Во периодот од 2011 година до крајот на 2025 година, регистрирани се вкупно 54 лабораториски потврдени случаи. За истиот период, регистрирани се пет смртни случаи асоцирани со оваа болест.

West Nile вирусот (WNV) е арбовирус од родот флавовируси, првпат откриен во 1937 година во Уганда. Денес неговото присуство е регистрирано на речиси сите континенти, вклучувајќи ги Африка, Америка, Азија, Австралија, Европа и Блискиот Исток.

Западнонилската треска е вектор-преносливо вирусно заболување предизвикано од WNV. Вирусот природно циркулира помеѓу комарците (најчесто од родовите Culex и Aedes) и дивите птици, кои претставуваат негов природен резервоар. Луѓето и коњите се случајни, односно крајни домаќини, и немаат значајна улога во одржувањето на природниот циклус на вирусот.

Инфекцијата кај луѓето најчесто се пренесува преку каснување од заразен комарец. Болеста не се пренесува од човек на човек, освен во ретки случаи преку трансфузија на крв или трансплантација на органи.

Инкубацискиот период обично трае од 3 до 14 дена. Околу 80% од заразените лица немаат никакви симптоми. Кај приближно 20% од инфицираните се јавува лесна, самоограничувачка болест со покачена телесна температура и други неспецифични симптоми.

Помалку од 1% од инфекциите преминуваат во тешка форма, која може да се манифестира со воспаление на мозокот (енцефалитис), воспаление на мозочните обвивки (менингитис) или акутни парализи. Овие состојби се потенцијално животозагрозувачки.

За западнонилската треска не постои специфична антивирусна терапија. Лекувањето е симптоматско и, кај потешките случаи, се спроведува со интензивна медицинска нега, која може значително да ги подобри шансите за преживување. Смртноста кај тешките форми изнесува од 3% до 15%, а ризикот е поголем кај повозрасните лица.

Опоравувањето по тешките форми на болеста може да биде продолжено и да биде проследено со долготраен замор, мускулна слабост, отежнато одење, нарушувања на меморијата, депресија и други невролошки последици.

Во моментов не постои вакцина за превенција на западнонилската треска кај луѓето.

Согласно последните достапни информации за Западно-нилска треска од Европскиот центар за превенција и контрола на болести, од почетокот на сезоната на пренос во 2026 година, а заклучно со 22 јули, идентификувани се 35 региони погодени од вирусот на Западно-нилска треска (WNV) во шест земји во Европа.

Овие региони се наоѓаат во Италија (20), Грција (6), Романија (4), Македонија (2), Шпанија (2) и Франција (1).

Шесте земји пријавиле вкупно 81 автохтон (локално стекнат) случај на инфекција со вирусот на Западно-нилска треска. Од нив, Италија пријавила 46 случаи, Грција 21, Македонија 5 (заклучно со 22 јули, а вкупно 8), Романија 5, Шпанија 3 и Франција 1 случај.

Во оваа сезона, првиот регистриран случај кај луѓе во Европскиот регион е од Македонија.