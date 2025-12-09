Оваа година се очекува да биде втора или трета најтопла во светот досега, потенцијално надмината само од рекордната 2024 година, соопшти денеска Службата за климатски промени „Коперник“ (C3S) на Европската унија.

Податоците се најнови по климатскиот самит КОП30 што се одржа минатиот месец и на кој владите не успеаја да се договорат за значителни нови мерки за намалување на емисиите на стакленички гасови, што е одраз на затегнатата геополитика додека САД ги намалуваат своите напори, а некои земји се обидуваат да ги ослабнат мерките за намалување на CO2.

Оваа година веројатно ќе го заокружи и првиот тригодишен период во кој просечната глобална температура надмина 1,5 степени Целзиусови над прединдустрискиот период 1850-1900, кога луѓето почнаа да согоруваат фосилни горива на индустриско ниво, соопшти C3S во месечниот билтен.

„Овие пресвртници не се апстрактни – тие го одразуваат забрзувањето на темпото на климатските промени“, рече Саманта Бургес, стратешки раководител за клима во C3S.

Екстремните временски услови продолжија да ги погодуваат регионите низ целиот свет оваа година. Тајфунот Калмаеги минатиот месец уби повеќе од 200 луѓе на Филипините. Шпанија претрпе најлоши пожари во последните три децении поради временските услови за кои научниците потврдија дека се предизвикани од климатските промени.

Минатата година беше најжешката година на планетата досега.

Иако природните временски модели значат дека температурите варираат од година во година, научниците документираа јасен тренд на затоплување на глобалните температури со текот на времето и потврдија дека главната причина за ова затоплување се емисиите на стакленички гасови од согорувањето на фосилните горива.

Последните 10 години беа 10-те најтопли години откако започнаа евиденциите, соопшти Светската метеоролошка организација претходно оваа година.

Глобалниот праг од 1,5 Целзиусови е границата на затоплување што земјите ветија според Парискиот договор за климата од 2015 година дека ќе се обидат да ја спречат, за да ги избегнат најлошите последици од затоплувањето.

Светот технички сè уште не ја прекршил таа цел – што се однесува на просечна глобална температура од 1,5 Целзиусови во текот на децениите. Но, ОН оваа година изјавија дека целта од 1,5 Целзиусови повеќе не може реално да се исполни и ги повикаа владите побрзо да ги намалат емисиите на CO2, за да го ограничат пречекорувањето на целта.