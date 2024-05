Го прекрши ли Сиљановска Давкова Преспанскиот договор – реакции од меѓународната заедница

Меѓународната јавност и дел од домашните политички актери јавно реагираа откако на денешната инагурација, новата претседателка Гордана Сиљановска Давкова, во заклетвата не го кажа уставното име на државата. Ваквиот потег се смета за непочитување на Договорот од Преспа кој беше склучен во посредство на Обединетите нации во 2018 година по 28 годишниот спор за името.

Додека грчките медиуми ги наполнија своите насловни страници со овој потег на Сиљановска Давкова, реакција пристигна и од претседателката на Европската комисија, Урсула Фон Дер Лајен, која попладнево преку социјалната мрежа Х порача дека Северна Македонија треба да продолжи со приспатувањето во ЕУ преку спроведување на реформите и почитување на склучените договори, меѓу кои и Преспанскиот.

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.

