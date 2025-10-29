Глобалното затоплување убива по еден човек секоја минута

Зголемувањето на глобалната температура убива по едно лице во минута низ целиот свет, открива голем извештај за влијанието на климатската криза врз здравјето.

Во него се вели дека зависноста на светот од фосилни горива, исто така, предизвикува токсично загадување на воздухот, пожари и ширење на болести како што е денга треската, а милиони луѓе умираат секоја година поради неуспехот да се справи со глобалното затоплување, пишува Гардијан.

Извештајот, најсеопфатен досега, вели дека штетата врз здравјето ќе се влоши со лидери како Доналд Трамп кои ги поништуваат климатските политики и со нафтени компании кои продолжуваат да експлоатираат нови резерви.

Владите издвоија 2,5 милијарди долари дневно во директни субвенции за компаниите за фосилни горива во 2023 година, открија истражувачите, додека луѓето изгубија приближно иста сума поради високите температури што ги спречуваа да работат на фарми и градилишта.

Намаленото согорување на јаглен спаси околу 400 животи дневно во последната деценија, се вели во извештајот, а производството на обновлива енергија брзо расте. Но, експертите велат дека здрава иднина е невозможна ако фосилните горива продолжат да се финансираат по сегашните стапки.

Во изминатите четири години, едно лице било изложено на 19 дена годишно на топлина опасна по живот, а 16 од тие дена не би се случиле без глобалното затоплување предизвикано од човекот, се вели во извештајот. Генерално, изложеноста на високи температури резултираше со рекордни 639 милијарди часови изгубена работна сила во 2024 година, што предизвика загуби од 6% од националниот БДП во најмалку развиените земји.

Д-р Марина Романело, од Универзитетскиот колеџ во Лондон (UCL), која ја водеше анализата вели дека извештајот прикажува мрачна и неоспорна слика за разорните здравствени штети што стигнуваат до сите делови на светот. Уништувањето на животите и средствата за живот ќе продолжи да ескалира сè додека не ја прекинеме нашата зависност од фосилни горива.

„Гледаме милиони смртни случаи што се случуваат непотребно секоја година поради нашето доцнење во ублажувањето на климатските промени и нашето доцнење во прилагодувањето кон климатските промени што не можат да се избегнат. Гледаме како клучните лидери, влади и корпорации отстапуваат од обврските за климата и ги ставаат луѓето во сè поголема опасност,“ вели таа.

Во извештајот се вели дека стапката на смртни случаи поврзани со топлина се зголемила за 23% од 1990-тите, дури и по земањето предвид на зголемувањето на популацијата, на просек од 546.000 годишно помеѓу 2012 и 2021 година.

„Тоа е приближно една смрт поврзана со топлина секоја минута во текот на годината“, рече професорот Оли Џеј, од Универзитетот во Сиднеј, Австралија, кој беше дел од тимот за анализа. „Тоа е навистина зачудувачки број и бројките се зголемуваат.“

„Постојано им нагласуваме на луѓето дека топлотниот стрес може да влијае на секого и може да биде смртоносен – мислам дека многу луѓе не го разбираат тоа – и дека секоја смрт поврзана со топлина може да се спречи, рече Џеј.

Лора Кларк, извршен директор на адвокатската фирма за животна средина ClientEarth, смета дека топлинските бранови, поплавите, сушите и болестите повеќе не се далечни предупредувања, тие се тука.