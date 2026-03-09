Глобалните цени на нафтата продолжија да се искачуваат над 100 долари за барел, бидејќи ескалацијата на американско-израелската војна со Иран ги поттикнува стравувањата од продолжено прекинување на испораките преку Ормускиот теснец. Утрово во Азија, цената на суровата нафта Брент беше речиси 24% повисока на 114,74 долари, додека Nymex light sweet беше зголемена за повеќе од 26% на 114,78 долари.

Околу една петтина од светските резерви на нафта обично се испорачуваат преку Ормускиот теснец. Но, сообраќајот низ тесниот премин е речиси запрен откако започна војната пред една недела.

Големите прекини во снабдувањето со енергија од регионот се закануваат да ги зголемат цените за потрошувачите и бизнисите низ целиот свет.

Како знак за тоа како растечките цени на енергијата влијаат врз големите економии во Азија, Јужна Кореја вели дека властите ќе ги ограничат домашните цени на горивата за прв пат по речиси 30 години.

Зборувајќи на вонреден состанок на кабинетот, претседателот Ли Џе Мјунг рече дека владата брзо и решително ќе спроведе систем на максимални цени на нафтените производи.

Земјата е во голема мера зависна од увоз за речиси целата своја енергија, суровини и земјоделски производи.

Како што известувавме, референтната цена на нафтата помина 100 долари за барел порано за прв пат од 2022 година, иако оттогаш малку се намали.

Сега, „Фајненшл тајмс“ објавува дека министрите за финансии на Г7 ќе одржат итен состанок во понеделник за да разговараат за можно заедничко ослободување на резервите на нафта за справување со порастот на цените.

Резервите на нафта се координирани од Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), при што 32 членки на групата поседуваат стратешки резерви како дел од колективен систем за вонредни состојби дизајниран за кризи на цените на нафтата.

Три земји од Г7, вклучувајќи ги и САД, досега ја изразија својата поддршка за можно заедничко ослободување, според луѓе запознаени со разговорите, објавува „Фајненшл тајмс“.