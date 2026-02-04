Длабоката распродажба на акциите на глобалните софтверски компании влезе во втор ден во среда, одразувајќи ја растечката загриженост за тоа како напредокот во вештачката интелигенција може да влијае на егзистенцијата на овие компании, пренесува Ројтерс.

Акциите на европските компании за анализа на податоци, професионални услуги и софтвер дополнително паднаа, по падот на акциите кај конкурентите низ целиот свет, откако новиот модел на правна вештачка интелигенција на Anthropic послужи како нов потсетник за заканата за оние компании чии бизнис модели се сметаат за најранливи на потенцијални нарушувања во вештачката интелигенција.

Во среда, британскиот RELX, отвора нов таб и холандскиот Wolters Kluwer, отвора нов таб, кои обезбедуваат аналитички услуги за правната индустрија, достигнаа нови најниски цени, секој со пад од речиси 3% во утринската европска трговија.

Акциите на Лондонската берзанска група, отвора нов таб, паднаа за уште 6%, продолжувајќи го падот од речиси 13% во вторникот.

Индиските ИТ извозници, исто така, нагло паднаа, додека јапонските развивачи на софтвер и системи NEC, Nomura Research и Fujitsu се лизнаа помеѓу 7% и 11%, повлекувајќи го индексот Nikkei надолу преку ноќ.

Продажбата доаѓа во услови на зголемена загриженост дека технолошкиот меур може да пукне, што претставува ризик за финансиската стабилност.

Аналитичарот на JP Morgan, Тоби Ог, рече дека главните загрижености на инвеститорите се фокусирани на долгорочните претпоставки за раст, прашања што се протегаат далеку над стандардните тригодишни прогнози.

„Секторот не е само виновен додека не се докаже невиноста, туку сега е осуден пред судење“, рече тој.

„Нашето чувство од дискусиите со инвеститорите е дека општиот апетит за интервенција останува генерално низок“, додаде тој, забележувајќи дека софтверските компании се соочуваат со повеќекратни ризици, вклучително и конкуренција од фирми кои се базирани на вештачка интелигенција и клиенти кои градат свои решенија внатрешно.

АНТРОПИК ИСКРЕТАТА ЗАД ПРОДАЖБАТА

Еден од предизвикувачите за распродажбата во вторник беше лансирањето на правниот додаток на Антропик за нивниот генеративен чет-бот со вештачка интелигенција Клод.

Рекламските компании – кои се сметаат за едни од најизложените делови од европските медиуми на вештачката интелигенција – исто така останаа под притисок. Француската Publicis падна за речиси 5%, а британската WPP изгуби 3,3%.

Акциите на SAP, најголемата европска софтверска компанија, паднаа за над 3%, една недела откако разочарувачката прогноза за приходи од облак избриша околу 40 милијарди долари од нејзината пазарна вредност.

Ѕвездените добивки кај производителите на чипови како Nvidia и таканаречените хиперскалери на вештачка интелигенција како Microsoft ги доведоа американските акции до рекордни максимуми. Но, како што манијата со вештачката интелигенција се прошири на пазарите, регулаторите и креаторите на политики како Меѓународниот монетарен фонд и Банката на Англија предупредија за ризиците од формирање на опасен меур.

„Секоја иновација значи дека во одреден момент ќе има нарушување, и се чини дека сме во значајна точка во тоа патување за компаниите за софтвер и ИТ услуги“, рече Бен Барингер, раководител на технолошки истражувања во Quilter Cheviot.

„Постои голема неизвесност околу тоа што точно можат да прават агентите за вештачка интелигенција, и како такви, инвеститорите избираат целосно да го избегнуваат пазарот на софтвер, оставајќи место за криење.“