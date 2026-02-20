Активисти во и надвор од Венецуела најавија координирани проекции на документарниот филм „De Macedonia con amor“ („Од Македонија со љубов“) во околу 20 градови ширум светот на 21 февруари, со цел да го задржат вниманието кон спорните претседателски избори од 28 јули 2024 година и нивните оспорени резултати.

Настаните, кои организаторите ги нарекуваат „Меѓународен ден за амнестија во Венецуела“, ќе вклучуваат јавна проекција на Универзитетот Централ де Венецуела во Каракас, како и истовремени прикажувања низ Америка и Европа, поддржани од граѓански организации како Комитетот за ослободување на политичките затвореници (CLIPPVE) и Канцеларијата на Вашингтон за Латинска Америка (WOLA).

„De Macedonia con amor“ ги реконструира тврдењата на опозицијата за масовна изборна измама и последователна репресија по гласањето во јули 2024 година — кога актуелниот претседател Николас Мадуро беше прогласен за победник наспроти обвинувања за манипулации од страна на изборните власти. Меѓународни набљудувачи и регионални лидери исто така го критикуваа официјалниот резултат како недоволно кредибилен.

Иницијативата се осврнува и на дезинформацискиот наратив што го пласираа венецуелските власти во 2024 година, обвинувајќи ја Северна Македонија за наводен сајбер-напад врз изборниот систем на земјата — тврдење кое нашироко се смета за неосновано и неподдржано со докази.

Во изјава за Мета.мк, венецуелски активисти од Каракас велат дека останува неизвесно како венецуелските власти ќе реагираат на проекциите имајќи предвид дека актуелното раководство и институциите обвинети за изборните нерегуларности сè уште се на власт, со исклучок на Мадуро кој е заробен во САД.

Во Венецуела проекциите се одржуваат во услови на континуирани политички тензии и меѓународни критики за начинот на кој венецуелската влада се справува со несогласувањето и изборниот интегритет. Поддржувачите го гледаат документарецот како начин за истакнување на граѓанските слободи и транспарентноста додека критичарите предупредуваат на можни репресалии од властите чувствителни на јавна мобилизација.

Планираните проекции низ светот ќе се одржат во Мексико (Мексико Сити), Шпанија (Мадрид, Барселона, Валенсија, Аликанте), Аргентина (Буенос Аирес, Мар дел Плата), Колумбија (Богота), Уругвај (Монтевидео), Чиле (Сантијаго де Чиле), Италија (Бреша, Торино), Германија (Берлин, Бамберг), САД (Портланд, Орегон) и Швајцарија (Базел).