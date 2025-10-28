Глобалната машина за крипто банкомати на семејството Трамп

На средбата со кинески бизнисмен и неговите соработници на маргините на конференцијата за криптовалути во мај оваа година, синот на американскиот претседател Доналд Џ. Трамп ги разгледа своите вообичаени теми за разговор за неефикасноста на традиционалните банки и судирите на неговиот познат татко со финансиерите. Потоа дојде презентацијата. Купете најмалку 20 милиони долари во „токени за управување“ во крипто бизнисот на семејството Трамп, World Liberty Financial, и станете дел од потфат за кој Ерик Трамп предвиде дека наскоро ќе ја отелотвори иднината на финансиите во Америка, според лице запознаено со состанокот, пренесува Ројтерс.

За некои на тој мал собир, технологијата што тимот на Ерик Трамп ја опиша за World Liberty изгледаше „рудиментарна“. Во тоа време, World Liberty беше бизнис во почетна фаза. Сè уште не ја создаде платформата за финансирање базирана на криптовалути што ја вети по нејзиното лансирање во септември 2024 година. Сè уште не е така.

Сепак, презентацијата очигледно функционираше. На 26 јуни, непознат ентитет наречен Aqua1 Foundation, кој изјави дека е со седиште во Обединетите Арапски Емирати, објави дека купува криптовалутни токени во вредност од 100 милиони долари од World Liberty. Тоа беше најголемата позната набавка на таканаречените WLFI токени во тоа време.

Кинескиот бизнисмен кој се сретна со Ерик Трамп во Дубаи беше Гурен „Боби“ Џоу, кој има извршни улоги во повеќе бизниси и кој е под истрага во Велика Британија за перење пари, според Националната агенција за криминал на таа земја и документ поднесен во случај за имиграција во Кралските судови на правдата во Лондон.

Жоу не одговори директно на барањата за коментар за овој напис. Во изјава испратена по е-пошта до Ројтерс, ентитет кој се нарекува себеси Aqua Labs Investment LLC изјави дека Џоу е негов коосновач и се опиша себеси како ентитет од Абу Даби на Aqua1 Foundation. Во изјавата се вели дека инвестицијата на Aqua1 Foundation во World Liberty токени „беше комерцијална одлука во согласност со нејзиниот фокус на унапредување на регулирани, скалабилни екосистеми на дигитални средства“. Врската на Џоу со Aqua1 Foundation не е претходно објавена.

Фондацијата „Аква1“ не одговори на барањата за коментар. Ниту Ерик Трамп.

Средбата во Дубаи, за која се известува тука за прв пат, беше само една станица од светската инвестициска турнеја што двајцата постари синови на претседателот Трамп – Ерик и Доналд Трамп помладиот – ја започнаа околу времето на изборот на нивниот татко за втор мандат. Во Европа, Блискиот Исток и Азија, тие го промовираат „Ворлд Либерти“ и други потфати што ги насочуваат парите на инвеститорите кон семејните бизниси на Трамп, познати колективно како Организацијата Трамп.

„Овие луѓе не влеваат пари во касата на семејниот бизнис на Трамп поради остроумноста на браќата. Тие го прават тоа затоа што сакаат слобода од законски ограничувања и неказнивост што само претседателот може да ја испорача.“

Кетлин Кларк, професор по право на Универзитетот во Вашингтон

Напорите на браќата Трамп беа огромен успех. Во првата половина од оваа година, приходите на Организацијата Трамп се зголемија за 17 пати на 864 милиони долари од 51 милион долари една година претходно, според пресметките на Ројтерс, врз основа на официјалните изјави на претседателот, записите за имотот, финансиските записи објавени во судски случаи, информациите за крипто-трговијата и други извори. Од вкупниот износ во првата половина, 802 милиони долари – повеќе од 90% – дојдоа од крипто-потфатите на Трамп, вклучувајќи ја и продажбата на токени World Liberty.

Овие 864 милиони долари претставуваат реален приход – готовина што тече, слободно и јасно, во семејната каса на Трамп. Пресметките на Ројтерс беа разгледани од половина дузина експерти за крипто и недвижности и овластен сметководител кој го проучувал пристапот на Службата за внатрешни приходи на САД кон крипто.

Приходот на Трампови за крипто во првата половина го засени она што семејството го заработи од своите традиционални бизниси – 33 милиони долари од голф клубовите и одморалиштата на претседателот и 23 милиони долари за лиценцирање на неговото име на странски инвеститори во недвижности, според проценките на Ројтерс. Повеќе од половина од приходите на Трампови – 463 милиони долари – дошле само од продажба на токени World Liberty, вклучувајќи и до 75 милиони долари од купувањето на токени од Aqua1. На својата веб-страница, World Liberty вели дека ентитет на Trump Organization добива 75% од приходите од продажбата на токени преку својата поврзаност со World Liberty.

Семејството, исто така, заработило 336 милиони долари од продажба на мем-монетата на Трамп, $TRUMP, пресмета Ројтерс, користејќи претпоставки проверени од пет аналитичари. Поради недостаток на транспарентност во бизнисот со мем-монети на Трамп, проценките за приходите од монетите носат поголем степен на неизвесност од оние за продажба на токени WLFI.

Трампови коваат богатство од дигитални средства поддржани, досега, од малку повеќе од името на Трамп. Токените World Liberty, како и повеќето крипто производи, се регистрирани во дигитални книги наречени блокчејни. Но, WLFI токените им нудат на сопствениците малку повеќе од ограничен глас во плановите на бизнисот, за разлика од токените за управување за слични проекти. А мем-монетите како монетата $TRUMP се во суштина колекционерски предмети чија вредност ја одразува популарноста на интернет-шегата, мемот или личноста поврзана со нив.

World Liberty Financial не одговори директно на барањата за коментар за овој напис. Во писмо до Ројтерс, Тимоти Парлаторе, адвокат на компанијата, рече: „WLFI токените не се хартии од вредност; тие се дигитални средства со вистинска корисност, вклучително и права на управување што им користат на сопствениците како што платформата расте.“ Тој исто така рече: „Наводната анализа на проценката и приходите на WLFI е неточна и погрешна.“

Во последователен е-мејл, Парлаторе одби да даде дополнителни детали за придобивките за сопствениците на токени за управување на World Liberty или неговата критика на анализата на Ројтерс.

Скокот на приходите на Трампови претставува „огромен пресврт“ за семејниот бизнис, рече Картер Дејвис, доцент по финансии на Државниот универзитет во Охајо, кој ги проучувал цените на криптовалутите и кој ги прегледал пресметките на Ројтерс. „Дури и ако поминете низ нив и направите најконзервативна проценка… прилично е лудо што завршувате со толку голем дел од приходите што доаѓаат од крипто.“

„ЛЕГАЛНО, НО НЕЕТИЧКО“

Идентитетите на повеќето купувачи на WLFI токените се скриени зад непроѕирни адреси на „паричник“ – уникатните идентификатори што инвеститорите ги користат како клучеви за пристап и управување со нивните средства. Меѓу ретките големи купувачи чиј идентитет е познат – мешавина од странски и американски инвеститори – повеќето имаат историја на правни и регулаторни преплетувања поврзани со нивните деловни потфати. И како што покажуваат патувањата на браќата Трамп во текот на изминатата година, странските инвеститори беа главна цел за продажба на токени.

За многу други инвеститори, вклучувањето на Трампови сигнализираше шанса да профитираат од името на семејството. Фирмата за ризични инвестиции на Дорџи Рабтен со седиште во Сеул, „Оддијана Венчрс“, купи неоткриена количина на WLFI токени во јануари. Рабтен рече дека никогаш не ги запознал синовите на Трамп, но вклучувањето на семејството било клучно за неговата инвестиција. „Во првиот момент кога го видовме проектот, помисливме дека ќе биде многу огромен, очигледно, со оглед на фактот дека синовите на претседателот го преземаат тој проект“, изјави Рабтен за Ројтерс во септември.

Од втората инаугурација на Трамп, неговата администрација, менувајќи многу од позициите на својот претходник, го расчистува патот за раст на крипто-индустријата во САД. Министерството за правда го отпушти својот тим за спроведување на крипто-законите. Регулаторите ги укинаа упатствата со кои се предупредуваа банките да бидат претпазливи во врска со ризиците поврзани со крипто. А Комисијата за хартии од вредност ги паузираше или отфрли тужбите во случаи со висок профил против крипто-фирми.

Од своја страна, World Liberty го пренесува впечатокот за претседателска врска. Во делот „Запознајте го нашиот тим“ на својата веб-страница, фирмата прикажува портрет на претседателот Трамп, означувајќи го како „почесен ко-основач“. Другиот прикажан почесен ко-основач е Стивен Виткоф, милијардер, инвеститор во недвижности и специјален пратеник на претседателот Трамп за Блискиот Исток и за мировни мисии. (Мала фуснота вели дека двајцата мажи биле „отстранети по преземањето на функцијата“.)

Дон Џуниор, Ерик и нивниот помлад брат, Барон Трамп, се претставени како ко-основачи, како и двата сина на Виткоф, Зак и Алекс. Зак Виткоф е сеприсутен со браќата Трамп додека патуваат низ целиот свет продавајќи токени.