Глобал Војсис: Интернет-списанието за женски спортови на 11-годишната Аби е вистински хит

Австралиската младина е во фокусот на убавите приказни од другата страна на светот. 11-годишна Австралијка од Сиднеј создаде онлајн магазин за меѓународни женски спортови.

Аби се одлучи за овој потфат откако откри дека нема спортски списанија за девојчиња. Така, таа го создаде „Her Way“ („Нејзиниот пат“ или „На нејзин начин“):

Претплатата е неверојатно ниска и чини 2,00 австралиски долари (1,50 американски долари), а половина ќе биде донирана за апелот на УНИЦЕФ Австралија за зајакнување на девојките преку крикет.

Meet the 11-year-old who created Her Way magazine to tell stories about women's sport https://t.co/mHRkz7INUm — Genevieve Poole (@GenevievePool12) October 1, 2021

Спортистката на рагби лигата, Кејти Браун, која игра за Фудбалскиот Клуб Јужен Сиднеј, ја интервјуираше Аби за нејзиниот поткаст „Real Talk“.

If you want a feel good podcast – meet Abbie, the creator of @HerwayMagazine

She’s 11-years-old and smashin’ ceilings! 💯🙏🙌

Thanks for chatting to me on Real Talk – full episode 👇👇https://t.co/vovlbcxhtq pic.twitter.com/1K3z0MQRTh — Katie Brown 🤸🏼‍♀️ (@katiebrownaus) September 28, 2021

Аби, исто така, беше прикажана во националното Студио 10 на Ten Network:

Покрај списанието, Her Way има профили на Фејсбук, Инстаграм и Твитер. Тие се одржуваат со „родителски надзор“.

Не е чудо што Аби е во фокусот на вниманието. Како осумгодишно девојче во 2019 година, таа беше номинирана за Австралиската Фудбалска Лига (АФЛ) и се појави на национално ТВ интервју со 7 милиони гледачи. Верзијата на YouTube е достапна овде.

Таа година Аби исто така играше на крикет теренот во Мелбурн во игра на полувреме за време на големото финале на АФЛ. Подоцна, Аби го додели медалот за премиерлигашот и со него се пошегува велејќи му: „Ти си прилично добар за момче“. Таа ја раскажува целата приказна во првиот број од списанието.

Аби допре до меѓународните ѕвезди во различни спортови. Хана Грин, австралиска голферка и победничка на шампионатот за жени во PGA 2019, е прикажана во првиот број, а понатамошните интервјуа доаѓаат во идните изданија.

Овој привлечен твит што ги предупредува обожавателите за промената на времето поради заштеда на енергија ѝ донесе благодарност од сеопфатниот австралиски женски крикет тим:

Remember everyone – daylight savings starts tonight, so when Ellyse Perry’s arm gets to 2am it becomes 3am @AusWomenCricket pic.twitter.com/SCPRYTZhJV — HerWay_Magazine (@HerwayMagazine) October 2, 2021

Таа има и други фанови од висок профил:

OMG @Anthony_Wiggle just liked a tweet of mine. Five years ago my sister and I dressed up like Emma at a Wiggles show 🥰😂 — HerWay_Magazine (@HerwayMagazine) October 3, 2021

Аби е подготвена да ги опомене најголемите медиумски играчи во спортското известување. Овој твит е јасно насочен кон приоритетите на националната ТВ мрежа:

Why do horses get chosen over women? #7sport — HerWay_Magazine (@HerwayMagazine) October 2, 2021

Таа има многу поддржувачи на Интернет кои се согласуваат со неа:

In a week where an 11 year old girl has started an online magazine for women’s sport (so refreshing) @HerwayMagazine , @SMHsport could only manage 2 tiny stories on women’s sport – ½ page out of 14 pages — Nic Wakefield Evans (@Nicwe) October 2, 2021

Кевин Рени од Глобал Војсис ја интервјуираше Аби за списанието и за неа.

Кевин Рени (КР): Зошто го избравте форматот на онлајн списание за вашиот потфат?

Аби: „Првично сакав вистинско списание, бидејќи сакам да собирам списанија. Но, ние одлучивме дека онлајн беше најдобро за да допре бргу до луѓето насекаде и да имаме ниски трошоци. Исто така, сите помлади луѓе сега имаат екрани, така што е лесно да се прочита.“

КР: Како е составен вашиот тим? Од каде доаѓа техничката поддршка?

Аби: „Најчесто тоа сум јас и татко ми. Тој помага со малку истражувања, и сите фотографии се оние што ги направи кога одиме на игри или запознаваме луѓе. Мајка ми ги чита и ги коригира написите и направи многу работи со страницата за да ја купи.“

КР: Какви други планови имате, јавно или лично, како што се планови за кариера/студии?

Аби: „Не сум премногу сигурна за кариерата. Ова дефинитивно ми даде некои идеи за вклучување во спортот во новинарството ако не завршам професионално со спорт. Но, јас исто така би сакала да работам со луѓе со оштетен слух, животни или деца. Има многу што би сакала да направам.“

КР: Какво е чувството да се опоменат големите медиумски играчи?

Аби: „Го направив ова само затоа што тоа е нешто за што имам страст и создадов нешто што сакав да го читам и мислев дека би можеле и другите луѓе. Навистина не мислам ништо друго за тоа.“

КР: Дали имате други коментари за Her Way?

Аби: „Реакцијата беше многу поголема отколку што мислев. Веројатно мислев дека можеби ќе им се допадне на 20 луѓе. Но, луѓе од целиот свет да сакаат да го купат списанието и да сакаат да ме интервјуираат беше навистина кул, но неочекувано.“

Потфатот на Аби доаѓа додека другите млади Австралијци се истакнуваат на Интернет: Тројца тинејџери од Мелбурн ја инспирираат јавноста со нивната веб-страница за следење податоци за ковид-19.

Одлично е да се види како младите луѓе го водат патот за иднината на Австралијците. Аби прави неверојатна работа!

