Глобал војсис: 13-годишно девојче од Турција ги предизвикува стереотипите во атлетиката

Ракометарка од југоисточната провинција на Турција, Шанлиурфа, крши стереотипи додека ја зајакнува поддршката за учество на девојчињата во спортот, како во нејзиното село, така и низ целата земја. Во интервју за една локална новинска агенција од главниот град Анкара, Мерве Акпинар (13) рече: „Ме избркаа кога започнав, велејќи ми дека не можам да носам шорцеви или да играм со момчиња затоа што сум девојче. Но, тогаш прашав, зошто не можам да играм како и сите други. Затоа си дадов ветување дека ќе ја сменам судбината на девојчињата во моето село“. Нејзиното интервју стана вирално со истакнати поединци и спортски клубови, поддржувајќи ја нејзината молба на социјалните мрежи.

Тинејџерката им изјави на новинарите дека најпрво го открила ракометот во петто одделение. И покрај тоа што се соочи со силен социјален притисок за отстапување од она што се сметало за соодветно за девојчињата, таа не се откажа од својот стремеж да се приклучи на тимот и да игра. Приказната на Акпинар е особено важна во земја каде борбата на жените за еднаквост е дебата што и понатаму е во тек. Недостатокот на еднаквост се однесува и на спортот. Една неодамнешна студија заклучува дека „сексуалното вознемирување, нееднаквост во платите, ограничувања на финансирањето, погрешно претставување на медиумите и семејното влијание“ се меѓу клучните пречки што го попречуваат учеството на жените во турските спортови.

Акпинар, кој е едно од седумте деца, игра во ракометна екипа од 6-то одделение. Таа во интервју за новинската агенција Демирорен рече дека зборува во име на многу други девојки ширум Турција: „Јас не сум само Мерве. Јас сум гласот на Фатма, која собира памук во Чукурова. Јас сум гласот на Чемси од Харан. Јас сум надеж на млади девојки. Сакам да бидам гласот на сите девојки во Турција. Верувам дека можам да ги сменам умовите. Многумина успеаја на овој пат. Дај Боже, и јас ќе бидам успешна. Никогаш не замислував дека она што ќе го кажам во тоа интервју ќе привлече толку внимание. Ако девојките сакаат, тие можат да бидат поуспешни од момчињата“.

Меѓу нејзините фанови беа писателката и романсиерка Елиф Шафак и бројни турски фудбалски клубови кои ја изразија својата поддршка преку Интернет:

13-year-old girl in Turkey explaining in tears how she has been belittled & discriminated against for being a girl & how she is determined to change this gross inequality. Huge, heartfelt respect for her talent, courage, determination. Brava #merveakpınar pic.twitter.com/zDhKkhQF6x

— Elif Shafak (@Elif_Safak) July 6, 2021