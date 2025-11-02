нед, 2 ноември, 2025

Гласовите од вчерашното гласање на болните, немоќните и затворениците ќе се бројат денеска

Од вкупно 4.826 болни или немоќни лица кои можат да го остварат своето право на глас на вториот круг од локалните избори, гласале 3.327 гласачи

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

Државната изборна комисија информираше дека резултатите од гласањето на болните и немоќните лица, затворите и домовите за стари лица, не се објавуваат посебно, туку ќе бидат пребројани денеска, по завршувањето на гласањето во вториот круг. Секое поединечно гласачко ливче е ставено во посебен затворен плик и во гласачките кутии. Броењето на овие гласови и објавувањето на резултатите од гласањето ќе се врши заедно со резултатите од целокупното гласање на изборите после 19 часот, за секое избирачко место и секоја општина каде што се гласа.
Вчера, од вкупно 4.826 болни или немоќни лица кои можат да го остварат своето право на глас на вториот круг од локалните избори, гласале 3.327 гласачи.
Во 14 казнено поправни установи, каде што своето право на глас можат да го остварат 1.256 лица кои се на издржување казна затвор или притвор, до гласале 588 гласачи, додека од 214 лица сместени во установите за вонсемејна грижа гласале 125 гласачи.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа...
Повеќе
Македонија

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица со 35.700...
Повеќе
Македонија

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Изборниот ден помина без поголеми нарушувања на изборниот процес, а до јавното обвинителство во текот на денешниот ден е доставено само едно известување на подрачјето на Шуто Оризари за фотографирање на...
Повеќе
Македонија

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 18:30 часот гласале 400.805...
Повеќе
Македонија

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 17 часот е 34,62 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 17 часот гласале 350.261...
Повеќе

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица...

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

ЗНМ: Новинарите нема да замолчат пред насилниците – статистиката за напади врз новинари и неказнивоста што следи е алармантна

ДИК: Излезеноста до 15 часот е 27,19 отсто, најмал интерес за гласање има во општините Сарај и Чаир

Пет германски алпинисти загинаа во лавина во северна Италија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг