Гладта во Газа е реална и се случува сега, соопшти Светската програма за храна на ОН

пет, 29 август, 2025

Мекејн разговарала со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и тврди дека тој е „загрижен" за прашањето

Фото: Wikimedia commons/Ashraf Amra

Директорката на Светската програма за храна на ОН, Синди Мекејн, изјави дека е „многу очигледно“ дека нема доволно храна во Газа, додавајќи дека гладот јасно е присутен на таа територија, пренесува „Гардијан“. 

Изјавата на Мекејн се совпаѓа со изјавата од минатиот петок, на Интегрираната класификација за безбедност на храна, која прогласи широко распространет глад во Газа.

„Лично сретнав мајки и деца кои гладуваат во Газа. Ова е вистинито и се случува сега“, рече таа.

Мекејн разговарала со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и тврди дека тој е „загрижен“ за прашањето.

Во минатото, Нетанјаху негираше постоење на глад во Газа и тврдеше дека приказните за глад се пропагандна кампања на Хамас, распространета преку медиумите.

„Се согласивме дека мора веднаш двојно да ги зголемиме напорите за внесување повеќе хуманитарна помош. Пристапот и безбедноста за нашите конвои се клучни,“ рече Мекејн.

