Државниот секретар во Министерството за култура и туризам, Марија С. Ѓоргова, вчера оствари средба со Грегоар Жислер, директор на Францускиот културен институт во Скопје.

Во фокус на разговорот биле идните активности и иницијативи во областа на културата и туризмот.

„Беше потврдено и претстојното потпишување Меморандум за соработка, чиј текст е веќе усогласен, меѓу Министерството за култура и туризам и Амбасадата на Француската Република во Скопје,“ велат во соопштението.

Меморандумот предвидува унапредување на билатералната соработка преку реализација на заеднички проекти, размена на уметници и експерти, соработка меѓу институции, поддршка во заштитата и промоцијата на културното наследство, како и промоција на туристичките потенцијали на двете држави.

Соговорниците изразија уверување дека оваа соработка ќе придонесе за уште посилно поврзување меѓу институциите, уметниците и културните работници, отворајќи нови можности за заеднички проекти, културна размена и афирмација на културните вредности на двете земји.