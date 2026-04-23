„Скопје како престолнина на културата не треба да има само една година исполнета со настани, туку треба да се промени начинот на кој се гради и живее“, рече денеска градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, на Конференцијата „Скопје – Европска престолнина на културата 2028: Обликување на иднината на Скопје“.

На настанот присуствува претставници на владата и институциите, градоначалници, европски партнери, експерти, универзитети и меѓународни организации со цел да се отвори стратешки дијалог за урбани политики, културен развој и одржливи европски практики.

Ѓорѓиевски посочи дека треба да се искористи можноста културата да стане вистинска трансформација на градот, како двигател на урбаниот развој, извор на нова економија и основа на нов идентитет, бидејќи, како што рече вистински квалитетен град не се мери само преку бројот на настани, туку преку тоа дали граѓаните сакаат да живеат во него.

„Добар град е град во кој човек сака да остане. Град во кој јавните простори се безбедни, зелени и достапни. Град во кој културата не е луксуз, туку дел од секојдневието“, посочи Ѓорѓиевски.

Министерот за култура и туризам, Зоран Љутков информираше за конкретни проекти за унапредување на културната инфраструктура меѓу кои ги спомна ревитализацијата на Скопското кале, заштитата на Скопскиот аквадукт, обновата на Универзална сала, оживувањето на локалитетот Скупи, како и создавањето нови културни простори.

„Европска престолнина на културата не е само титула, туку процес што го менува градот, нова енергија, нови културни простори и за можност Скопје да стане вистинска точка на поврзување во Европа“, порача Љутков.